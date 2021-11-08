شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تدريب لرواد الفضاء الصينيين على الإجلاء في حالة الطوارئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ رواد الفضاء الصينيون الثلاثة المتواجدين فى المحطة الفضائية الصينية، أول تدريب على الإجلاء في حالات الطوارئ بالفضاء، وطبق رواد الفضاء عملية الإجلاء إلى كبسولة العودة "شنتشو-13" خلال سيناريو المحاكاة، حيث تعرضت وحدة تيانخه الأساسية للمحطة الفضائية لضربة وفقدت الضغط.



رواد الفضاء الصينيون

وأعاد رائد الفضاء تشاي تشي قانج، الضغوط المستقرة، بينما أغلق كلا من، وانج يا بينج، ويه قوانج فو، بوابات مركبتي الشحن تيانتشو-2 وتيانتشو-3، وانسحبوا إلى كبسولة العودة في غضون دقائق.



رواد الفضاء أثناء تنفيذ التجربة



رواد الفضاء الصينيون ينفذون التجربة

وفى سياق آخر، نشرت وكالة الفضاء الصينية - فى وقت سابق - مجموعة جديدة من الصور الرائعة التي التقطها رواد مهمة "شنتشو 12" من المدار للأرض، باستخدام الهواتف الذكية وفقا لما نقلته RT.

ونشرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية (CMSA)، سلسلة أولى من الصور لكوكبنا من المدار، بعد عودة المهمة الفضائية المكونة من 3 رواد، إلى الأرض، والتي كانت أول زيارة مأهولة إلى وحدة محطة الفضاء الصينية "تيانخه" (Tianhe).

والتقط مجموعة الصور، التي أصدرتها الوكالة حديثا، من قبل رواد فضاء "شنتشو 12" ليو بومينج وتانج هونجو، وتُظهر مناظر ليلية للصين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مدن شنيانج وتشانجتشون الشمالية الشرقية وبحر بوهاي وخليج هانجتشو وتايوان.

وتلتقط إحدى الصور أيضا منحنى الضوء فوق الأرض، وهي ظاهرة ناتجة عن مرور الضوء عبر ذرات الصوديوم في الغلاف الجوي على ارتفاع يتراوح بين 50 ميلا و65 ميلا (80 إلى 105 كيلومترات).