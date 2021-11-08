شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. سديم عين كليوباترا الذى التقطه تليسكوب هابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما ننتظر لسماع تحديثات حول تلسكوب هابل الفضائي، والذي هو حاليًا في الوضع الآمن ولا يجمع البيانات العلمية أثناء التحقيق في مشكلة، لا يزال بإمكاننا الاستمتاع بالصور الجميلة التي تم التقاطها بواسطة التلسكوب في الماضي.

تظهر إحدى هذه الصور، التي أصدرتها وكالة ناسا مؤخرًا، سديمًا كوكبيًا أزرق مذهلًا يقع في كوكبة إريدانوس وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تُظهر الصورة السديم الكوكبي NGC 1535، المعروف أيضًا باسم عين كليوباترا، المربك إلى حد ما، أن السدم الكوكبية لا علاقة لها بالكواكب - إنها في الواقع قذائف من الغاز الساخن الذي ينبعث من النجوم العملاقة الحمراء في المراحل المتأخرة من حياتهم، ومع ذلك، عندما رُصدت لأول مرة، اعتقد علماء الفلك الأوائل أن هذه السدم تشبه الكواكب بسبب أشكالها الكروية، ومن هنا جاء اسمها.

يشبه هذا السديم بالتحديد السديم الكوكبي الأكثر شهرة، سديم الأسد أو NGC 2392 ، حيث يمتلك كلاهما غلافًا مزدوجًا غير عادي.

وهناك طبقتان من الغاز داخل كل من هذه السدم، وتشكل كلاً من الغلاف الداخلي والقشرة الخارجية، في حالة عين كليوباترا، تُظهر الصورة منطقة خارجية قديمة من الغاز ومركزًا داخليًا أكثر إشراقًا.

بالإضافة إلى كونها مثيرة للاهتمام للنظر إليها، فإن دراسة هذا السديم يمكن أن تساعد علماء الفلك في معرفة المزيد عن العلاقة بين النجوم، تشير الأبحاث الحالية إلى أن النجم الموجود في قلب هذا السديم يمكن أن يكون واحدًا من زوج، مكونًا نصف نظام نجمي ثنائي يتكون من نجمين يدوران حول بعضهما البعض.

قال علماء هابل: "لاحظ هابل هذا السديم كجزء من دراسة أكثر من 100 سديم كوكبي مع نجوم قريبة"، "يشير قرب النجوم إلى وجود علاقة جاذبية محتملة بين النجوم القريبة والنجوم المركزية للسدم، تشير ملاحظات المسافة بين النجم المركزي لـ NGC 1535 ورفيقه المحتمل إلى أن عين كليوباترا هي بالفعل جزء من نظام نجمي ثنائي مرتبط بالجاذبية ".