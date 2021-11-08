شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تشرح سبب تباطؤ الماسح الضوئى لبصمات الأصابع فى Pixel 6.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير لتستمتع به مع Google Pixel 6 و 6 Pro ، لكن ماسحات بصمات الأصابع الخاصة بهم ليست من بين هذه الأشياء، فمنذ إصدار Pixel 6 في أكتوبر اشتكى المستخدمون من ماسح بصمات الأصابع البطيء وغير الموثوق به الذي يجعل الهاتف صعبًا لفتحه.

واستجابت Google أخيرًا لهذه الشكاوى، وبينما قدمت تفسيراً، لم تقدم في الواقع أي حل قوي عبر Engadget التقنى، وفى رد على Twitter، أرجعت Google المشكلة إلى "خوارزميات الأمان المحسّنة" التي يستخدمها ماسح بصمات الأصابع في Pixel 6، وتقول Google إن إجراءات الأمان هذه يمكن أن تجعل بصمة إصبعك "تستغرق وقتًا أطول للتحقق أو تتطلب المزيد من الاتصال المباشر مع المستشعر، ثم يوفر رابطًا لصفحة دعم Google التي لا تقدم حقًا الكثير من المساعدة إلى جانب اقتراح التأكد من نظافة أصابعك وأنك تستخدم إصبعًا قمت بتسجيله فى الهاتف.

وتشير الردود من مستخدمى Twitter الآخرين إلى أنها قد تكون مشكلة فى الجهاز، ويستخدم Pixel 6 ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع تحت الشاشة بدلاً من الموجات فوق الصوتيةالسريعة مثل Samsung Galaxy S21، والذي يقول بعض المستخدمين إنه قد يكون السبب وراء ضعف أداء المستشعر، ولكن كما لاحظت Engadget، يقول المستخدمون الآخرون على Reddit أن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع يعمل بشكل جيد على هواتف OnePlus الخاصة بهم ، مما قد يشير إلى وجود مشكلة برمجية خاصة بـ Pixel 6.

وفى الوقت الحالى، يبدو أنه لا يوجد حل واضح لماسح بصمات الأصابع الخاص بجهاز Pixel 6 ، وإجابة Google غامضة في أحسن الأحوال، وليس هناك ما يفيد ما إذا كان بإمكان Google تصحيح المشكلة في تحديث البرنامج، أو ما إذا كان ما يسمى بنظام الأمان "المحسن" للماسح الضوئي صعب الإرضاء حقًا عندما يتعلق الأمر بالمطبوعات. وتواصلت The Verge مع Google بطلب للتعليق لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وإلى أن تقرر Google إحياء ميزة "فتح القفل بالوجه"، والتى كانت بها عيوب أمنية خاصة بها ، فكل ما عليك فعله هو كتابة رقم التعريف الشخصى بخلاف ذلك سيختبر Pixel 6 صبرك أثناء محاولتك مسح بصمة إصبعك مرارًا وتكرارا .