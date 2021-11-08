شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمة Tinder Gold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي تطبيق المواعدة Tinder، المشتركين بخدمة Tinder Gold، الذى يتيح بعض المميزات الخاصة تعزيز حسابك حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من رؤيته، وتريد أن تتوقف عن الاشتراك في الخدمة لأى سبب كان، فهذا الأمر بسيط ويمكن تنفيذه على أي جهاز قمت بالتسجيل من خلاله فقط ببعض الخطوات التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إلغاء Tinder Gold باستخدام تطبيق iPhone

يربط الاشتراك في Tinder Gold على iPhone حساب Tinder الخاص بك بمعرف Apple الخاص بك، وهذا يعني أنه سيتعين عليك إلغاء Tinder Gold باستخدامه:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone واضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

2. في قائمة معرف Apple، اضغط فوق الاشتراكات.

3. اضغط على Tinder Gold، ثم حدد إلغاء الاشتراك.

كيفية إلغاء Tinder Gold باستخدام تطبيق Android

1. افتح تطبيق Tinder واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

2. حدد الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل للضغط فوق إدارة حساب الدفع.

3. اضغط على إلغاء الاشتراك.

كيفية إلغاء Tinder Gold باستخدام متجر Google Play

سيؤدي الاشتراك في Tinder Gold على Android إلى ربطه بحساب Google Play الخاص بك.

1. افتح تطبيق متجر Google Play واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

2. اضغط على المدفوعات والاشتراكات، ثم الاشتراكات.

3. حدد اشتراكك في Tinder Gold واضغط فوق إلغاء الاشتراك.

كيفية إلغاء Tinder Gold على موقع Tinder الإلكتروني

1. سجل الدخول إلى موقع Tinder الإلكتروني وانقر على صورة ملفك الشخصي واسمك في الزاوية العلوية اليسرى.

2. ضمن إعدادات الحساب، اضغط فوق إدارة حساب الدفع.

3. قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى "إلغاء الاشتراك" واضغط فوق "إلغاء الأمر".

4. قم بتأكيد رغبتك في إلغاء حسابك الذهبي.