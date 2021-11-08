شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتساءل عن كيفية استرداد رسائل واتس آب المحذوفة، فإن التطبيق يوفر طريقة لإنجاز هذا الأمر، ولكن فقط عن طريق استعادة معلوماتك من نسخة احتياطية، وستعتمد العملية على نوع الهاتف الذي تستخدمه ومكان تخزين بيانات النسخ الاحتياطي، وهنا نقدم إليك كيفية القيام بذلك على Android أو iPhone، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





كيفية استعادة رسائل واتس آب المحذوفة على أندرويديجب أن تكون قد قمت بالفعل بعمل نسخة احتياطية من رسائل واتس آب الخاصة بك، إذا أعدت تثبيت التطبيق بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من Google Drive، فإن واتس آب سيحاول استعادته من ملف النسخ الاحتياطي المحلي تلقائيا.

الاستعادة من نسخة Google Drive الاحتياطية:

1. قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم إعادة تثبيته.

2. افتح التطبيق وتحقق من رقمك.

3. اضغط على استعادة.

4. حدد التالي.

ستظهر محادثاتك بعد ذلك بمجرد اكتمال عملية التهيئة، وسيبدأ واتس آب بعد ذلك في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك.





الاستعادة من نسخة احتياطية محليةإذا كان هاتفك أندرويد وقمت بعمل نسخة احتياطية من حساب واتس آب الخاص بك إلى النسخة الاحتياطية المحلية للهاتف، فإليك كيفية استعادة رسائلك المحذوفة.

1. انتقل إلى مدير الملفات الخاص بك.

2. انتقل إلى مجلد WhatsApp ثم اضغط فوق قاعدة البيانات.

3. اختر الملف المسمى msgstore.db.crypt12.

4. أعد تسميته إلى msgstore_BACKUP.db.crypt12.

5. حدد أحدث نسخة احتياطية وأعد تسميتها إلى msgstore.db.crypt12.

6. افتح تطبيق Google Drive، واضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة واضغط على النسخ الاحتياطية.

7. احذف نسخة WhatsApp الاحتياطية في مجلد النسخ الاحتياطية.

8. قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم إعادة تثبيته.

9. افتح التطبيق وتحقق من رقم هاتفك.

10. اضغط على استعادة.





كيفية استعادة رسائل واتس آب المحذوفة على iPhoneكما هو الحال مع أجهزة أندرويد، فأنت بحاجة إلى نسخة احتياطية لاستعادة رسائلك على iPhone، على الرغم من أنه بخلاف Android، سيتم إجراء هذه النسخة الاحتياطية من خلال iCloud.

1. قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم إعادة تثبيته على هاتفك.

2. افتح التطبيق وتحقق من رقم هاتفك.

3. اضغط على استعادة لبدء عملية استعادة معلوماتك من نسخة احتياطية واستعادة رسائلك المحذوفة.