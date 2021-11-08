شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف ناسا يشارك صور سيلفى لصخور قد تحمل آثار المياه على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مستكشف وكالة ناسا المتجول "المثابرة" صور سيلفى، بعد أن عثر على صخور ذات طبقات على سطح المريخ، حيث يبحث في جزء من فوهة جيزيرو التي ربما تكونت نتيجة وجود الماء، وكتبت وكالة الفضاء على تويتر: "غالبًا ما تتشكل الصخور ذات الطبقات مثل هذه في الماء، ويمكن أن تحمل أدلة حول ما كانت عليه بيئتها".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المستكشف سيخرج أداة الكشط المستخدمة في قطع الصخور للدخول في فحص دقيق.



صخور المريخ فى الصور السيلفى

وأضافت الوكالة في تغريدة على تويتر، أنه بمجرد أن تقطع أداة الكشط الصخور لتكشف عما تحتها، فإن العربة الجوالة ستزيل الغبار لمعرفة ما إذا كانت مكانًا جيدًا لأخذ العينات.

وكانت منطقة Jezero Crater، التي تستكشفها المثابرة حاليًا، مليئة بالمياه في السابق، وتبحر وكالة ناسا في العربة الجوالة حول المنطقة للبحث عن علامات متحجرة للحياة القديمة.

جمعت المثابرة أول عينة صخرية لها على سطح المريخ في 5 سبتمبر، على الرغم من أن العلماء لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت قد جمعت العينة بسبب ضعف ضوء الشمس على الكوكب الأحمر.

كما أن المثابرة تقوم بكشط الصخور الملقبة بـ "روشيل" بأداة على ذراعها الآلية لجمع العينة، وبعد بضعة أيام، جمعت المركبة عينة صخرية ثانية في مهمتها للعثور على علامات الحياة الميكروبية القديمة على المريخ.

وجدير بالذكر أن المثابرة وصلت إلى حفرة Jezero Crater في المريخ - التي يُعتقد أنها موطن لقاع بحيرة مورقة ودلتا نهرية منذ مليارات السنين في 18 فبراير بعد رحلة استمرت قرابة سبعة أشهر عبر الفضاء.

وتحمل المركبة 43 عينة من أنابيب التيتانيوم، وتستكشف فوهة Jezero Crater، حيث ستجمع عينات من الصخور والتربة لتحليلها في المستقبل على الأرض.

كما أن مركبة المثابرة مكلفة بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية المتحجرة من الماضي القديم للمريخ وجمع عينات الصخور لإعادتها إلى الأرض من خلال البعثات المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.