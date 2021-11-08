شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات للحفاظ على هاتفك مدة أطول دون تلف اعرفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الكثير من الأشخاص الحفاظ على هواتفهم أطول فترة زمنية دون تلفه أو تعرضه للكسر أو الاحتراق الداخلى، وصرف مبالغ أخرى فى إصلاحه أو شراء البديل، وعادة ما يكون غير متاح لدى البعض بسبب تكاليف الاحتياجات الأخرى.

ووفقا لأحدث التقارير التقنية أكدت أن هناك طرق للحفاظ على الهاتف المحمول بكافة أنواعه، حتى الهواتف الحديثة التى لا تخرج منها البطارية ومن أبرز هذة الخطوات وفقا لتقرير digital trend التقنى:

1 . احصل على غطاء هاتف مناسب وجيد لحمايته من العوامل الخارجية.

2 . تجنب درجات الحرارة الشديدة سواء حرارة الشمس أو التدفئة فى الشتاء.

3. لا تغطي هاتفك أثناء الشحن أبدا حتى لا يؤدى لانفجاره.

4. التدريب على نظافة البطارية جيدا للهواتف التى تسمح بخروجها.

5 . تجنب المسك بالهاتف المحمول لفترة زمنية متواصلة وطويلة وعند الشعور بسخونته لابد من تركه على الفور.

وأضاف التقرير، أن هناك أسباب متعددة لتلف الهاتف المحمول أو انفجار بطاريته ومن أهمها الأكثر شيوعا:

1 . المشكلة الأكثر شيوعًا هي الحرارة الزائدة، وإذا أصبحت بطارية الشحن أو المعالج الذي يعمل فوق طاقته شديدة السخونة بسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف التركيب الكيميائى لمكونات الهاتف مع البطاريات، ويمكن أن يتسبب التفاعل المتسلسل الذي يسمى الهروب الحرارى فى أن تولد البطارية مزيدًا من الحرارة وفى النهاية تشتعل فيها النيران أو تنفجر.

2. السقوط أو الانحناء المفرط يؤدى إلى تعطيل الأعمال الداخلية للبطارية ومن ثم انفجارها.

3 . ترك الهاتف فى الشمس لفترة طويلة.

4 . البرامج الضارة التى تفرط في تشغيل وحدة المعالجة المركزية.

5 . كارثة الشحن في حدوث قصر في الدائرة داخل الجهاز.

6. استخدام الجهاز لعدة سنوات، فمن الممكن أن تتلاشى المكونات الداخلية، مما يؤدي إلى التورم والسخونة الزائدة.

7. قد تكون هناك مشكلة في إنتاج الهاتف.