واتساب يعمل على تحديث خاص بالمحادثات الجماعية “ميزة المنتديات Communities”

هناك أدلة متزايدة على أن واتساب ربما يعمل على تحديث خاص بالمحادثات الجماعية “ميزة المنتديات Communities”. اكتشف مطورو XDA هذا الاحتمال لأول مرة في أكتوبر ، ولكن الآن تقدم WABetaInfo بنتائج مماثلة.

وفقًا لـ WABetaInfo ، يبدو أن ميزة المجتمعات تمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من السلطة على المجموعات. يتضمن ذلك القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات ، والتي قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع Discord.

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ميزة المنتديات Communities من واتساب

قد يتمكن المسؤولون من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين. من الصعب معرفة كيف قد تبدو هذه الدردشات بالضبط في الوقت الحالي ، ولكن WABetaInfo يلاحظ أنها تبدو مشفرة من طرف إلى طرف.

يبدو أيضًا أن التغيير الدقيق في التصميم سيساعد في تمييز المنتديات عن الدردشات الجماعية العادية. كما يشير WABetaInfo ، ستكون أيقونات المجتمعات او المنتديات مربعات بزوايا دائرية ، وهو تنسيق قام واتساب بتمكينه عن طريق الخطأ (ثم تم تعطيله بسرعة) في أكتوبر. ليست هناك معلومات عن موعد طرح المنتديات رسميًا.

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واتساب يحاول استعادة توازنه

من خلال العمل على ميزة المجتمعات ، قد يحاول WhatsApp سد الفجوة المتسعة بينها وبين تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram و Signal. في وقت سابق من هذا العام ، تسببت سياسة الخصوصية الجديدة لـ WhatsApp في حدوث ارتباك بين المستخدمين حول ما ستشاركه مع الشركة الأم Facebook ، مما أدى إلى نزوح جماعي لتلك التطبيقات الأخرى. عندما توقف تطبيق WhatsApp مع شبكة تطبيقات Facebook الكاملة الشهر الماضي ، اكتسب Telegram عددًا هائلاً من المستخدمين يبلغ 70 مليون مستخدم.

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