شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزيد من مستخدمى Windows 11 يحصلون على متجر تطبيقات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت الشهر الماضي متجر تطبيقات أمازون يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات أندرويد على مستخدمي Windows 11، وكانت الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين هم جزء من قناة Windows Insider's Beta.

والآن أصدرت الشركة أيضًا التحديث للمستخدمين المسجلين في قناة Windows Dev، حيث كشفت الشركة بالفعل عن قدرة نظام التشغيل على تشغيل تطبيقات أندرويد في يونيو.

ودخلت مايكروسوفت في شراكة مع أمازون ومطوري التطبيقات المشهورين لرعاية 50 تطبيقًا لـ Windows Insiders لاختبار والتحقق من صحة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، وإذا كنت ترغب في تجربة تطبيق أندرويد على نظام التشغيل Windows 11، فأنت بحاجة أولاً إلى الانضمام إلى قناة Windows Insider Beta أو Dev.

وستحتاج أيضًا إلى تعيين منطقة جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الولايات المتحدة وللدخول إلى متجر تطبيقات أمازون، ستحتاج إلى حساب أمازون في الولايات المتحدة.

وبصرف النظر عن هذا، سيتعين عليك أيضًا مراعاة بعض متطلبات النظام بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لنظام التشغيل Windows 11، وفقًا لمايكروسوفت، يجب أن يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل، وSSD إلى جانب الجيل الثامن من Intel Core i3 أو AMD Ryzen 3000 أو معالج Qualcomm Snapdragon 8c أو أعلى.

وإذا لم تكن جزءًا من Windows Insider، فيمكنك تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 11 من خلال نظام Windows الفرعي لنظام أندرويد.

وتدعي الشركة أن تشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد على Windows 11 سيبدو مألوفًا ويمكنك بسهولة تشغيل هذه التطبيقات جنبًا إلى جنب بمساعدة ميزة Snap Layouts الجديدة.

ويمكنك أيضًا تثبيتها في قائمة ابدأ أو شريط المهام والتفاعل معها عبر الماوس أو اللمس أو الإدخال بالقلم. يتم أيضًا دمج تطبيقات أندرويد في Alt + Tab وعرض المهام للتنقل سريعًا ذهابًا وإيابًا بين التطبيقات الأكثر استخدامًا.

ويمكنك رؤية الإشعارات من إشعارات تطبيقات أندرويد في مركز الإجراءات أو مشاركة الحافظة الخاصة بك بين تطبيق Windows وتطبيق أندرويد.