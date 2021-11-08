شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعض مستخدمي Pixel 6 يشكون بسبب إجراء الهاتف للاتصالات تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي العديد من مستخدمي هاتف جوجل الجديد Pixel 6 بسبب ظهور مشكلة في الهاتف تؤدي إلى إجراء المكالمات بشكل عشوائي وتلقائي، حيث تواجه سلسلة الهواتف التى تم إطلاقها مؤخرا عدد من المشاكل في الفترة الأخيرة، والتي تعمل جوجل على معالجتها للمستخدمين.

فيما تعد مشكلة الاتصال العشوائي بجهات الاتصال تلقائياً من أحدث المشكلات التي تواجه مستخدمي هاتف Pixel 6 بشكل خاص، كما لا تقتصر هذه المشكلة على حالات فردية من مستخدمي الهاتف، بل أنها سجلت من قبل العديد من مستخدمي الهاتف في الفترة الأخيرة.

وقد عرض العديد من المستخدمين تفاصيل هذه المشكلة على Reddit، حيث أشاروا إلى أن هذه المشكلة تظهر عند وضع الهاتف في الجيب أو ترك الهاتف، ليبدأ الهاتف في إجراء المكالمات الهاتفية بشكل عشوائي.

وبحسب التقرير فإن السبب الرئيسي في ظهور هذه المشكلة يعود إلى مساعد جوجل الرقمي، حيث يعمل على إدراك الأصوات المحيطة بشكل خاطئ ومن ثم البدء بطلب جهات الاتصال، فيما اشار البعض إلى أن هذا لم يكن هو السبب، حيث بدء الاتصال العشوائي في بعض الحالات أثناء تواجد الهاتف في محيط هادئ.