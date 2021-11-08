شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: علماء الفلك يريدون بناء تلسكوب فضائى ملحمى بقيمة 11 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنه أكثر أوقات السنة إثارة بالنسبة لعلماء الفلك، ليس بسبب العطلات أو إطلاق تلسكوب جديد، ولكن لأن هذا الأسبوع شهد إصدار المسح العقدي من الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، ويضع هذا التقرير، الذى يصدر كل 10 سنوات، خططًا للعقد القادم من علم الفلك في الولايات المتحدة - ما يجب دراسته، وماذا نبنى، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

ويعطى المسح العقدى حول علم الفلك والفيزياء الفلكية 2020، والمعروف باسم Astro2020، الأولوية لثلاثة موضوعات رئيسية للعقد التالى من البحث: البحث عن الكواكب الخارجية التى يحتمل أن تكون صالحة للسكن، وفهم ألغاز الكون بما فى ذلك المادة المظلمة والطريقة التي يتوسع بها الكون والتعلم عنها. كيف تتشكل المجرات.

كما يعترف بأهمية توسيع التنوع والوصول في علم الفلك ودعم الباحثين الذين هم في وقت مبكر من حياتهم المهنية، وإحدى أكبر التوصيات هى إنشاء "مرصد كبير" جديد ليحل محل تلسكوب هابل الفضائي القديم، والذي واجه سلسلة من المشاكل هذا العام بسبب أجهزته القديمة.

ويوصي التقرير بتلسكوب جديد ضخم يمكن أن يعمل فى الأطوال الموجية الضوئية والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية ويمكن استخدامه في مهام مثل مراقبة الكواكب الخارجية البعيدة لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون صالحة للسكن.

وسيكون التلسكوب العملاق الموصى به عبارة عن مزيج من مقترحين: مهمة مرصد الكواكب الخارجية الصالحة للسكن التابع لناسا (HabEx) ومهمتها الكبيرة للأشعة فوق البنفسجية الضوئية بالأشعة تحت الحمراء (LUVOIR)، وبتكلفة تبلغ 11 مليار دولار، وستكون قادرة على رؤية كواكب بعيدة وخافتة أخف بعشرة مليارات مرة من النجوم التى تدور حولها.

وبالنظر إلى المستقبل، يوصي التقرير بأن تنشئ وكالة ناسا "مهمة المراصد الكبرى وبرنامج نضج التكنولوجيا" لتطوير المزيد من التلسكوبات، التي سميت على اسم المراصد الرئيسية الأربعة التابعة لناسا في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

وقالت فيونا هاريسون، رئيسة قسم الفيزياء والرياضيات وعلم الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فى بيان: "يضع هذا التقرير رؤية طموحة وملهمة وطموحة للعقد القادم من علم الفلك والفيزياء الفلكية".

"من خلال تغيير الطريقة التي نخطط بها لمشاريع الفضاء الاستراتيجية الأكثر طموحًا، ويمكننا تطوير مجموعة واسعة من المهام لمتابعة أهداف ذات رؤية، مثل البحث عن الحياة على الكواكب التي تدور حول النجوم في جوار المجرة - وفي نفس الوقت استغلال ثراء الفيزياء الفلكية للقرن الحادي والعشرين من خلال أسطول متعدد الألوان.