استراتيجيات تطوير الواجهة الأمامية Front-End في عام 2022

سنوفرلكم في هذا المقال العديد من المعلومات الهامة عن تطوير الواجهة الأمامية ومن هم مطورو الواجهة الأمامية والحديث عن بعض استراتيجيات تطوير الواجهة الأمامية

ما هو تطوير الواجهة الأمامية؟

يتحكم تطوير الواجهة الأمامية في كل ما يراه العملاء خارجيًا في برنامجهم أو تطبيقهم. يتحمل مصممو الواجهة الأمامية مسؤولية شكل وأسلوب الموقع. بدون مطوري الواجهة الأمامية ، كل ما تراه على موقع أو تطبيق ويب هو رموز غير قابلة للفك. ولكن من خلال مهندسي الواجهة الأمامية ، يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في الترميز فهم واستخدام تطبيقات ومواقع الويب. كل ما تراه عند زيارة تطبيقات Google و Canva و Facebook وتطبيقات الويب الأخرى هو نتيجة تعاون مطوري الواجهات الخلفية (Back end developer) و مطوري الواجهات الأمامية (Frontend developer).

تحسين الواجهة الأمامية وتطويرها

هي النقطة المشتركة بين القدرات الفنية المتخصصة وخطة التصميم. إنه مرتبط بتخطيط وتصميم تجربة مستخدم تثير الاهتمام بالعنصر الخاص بك وتدعم الزيارات المتكررة. يتمتع أفضل مهندسي الواجهة الأمامية بالقدرات المتخصصة لتكوين كود متعدد الاستخدامات ومستقر ، مع الحفاظ على تجربة العميل مع جوهر كل قرار يتخذه.

يحتاج متخصصو تطوير الواجهة الأمامية إلى امتلاك قدرات فنية ومبتكرة متخصصة على حد سواء كعنصر من متطلبات العمل اليومية. إنهم بحاجة إلى امتلاك عقل إبداعي ليروا كيف سيبدو الموقع مع امتلاك القدرة المتخصصة لتحويل الحلم إلى عالم حقيقي. يحتاج المهندسون بالإضافة إلى ذلك إلى التفكير في مدي استجابة الزوار للموقع خصوصاً مع تحول العالم من حولهم وتطوره باستمرار. سيتم رفض أي تجربة غير مفيدة وليست لها قيمة من قبل كل من Google والعملاء. ايضاً لابد من مطورو الواجهة الأمامية تبادل ونقل المعلومات الضرورية والمهمة إلى المصممين ومصممي الواجهة الخلفية والزملاء الذين قد لا يكون لديهم الكثير من المعلومات المتخصصة.

مطورو الواجهة الأمامية

يعتبر مهندس الواجهة الأمامية مسؤولاً عن صنع الشكل واللمسة الفنية والأجزاء المهمة للموقع. غالبًا ما يتم الخلط بين الوظائف البعض وجهة نظره أن الوظيفة الرئيسية لهم مجرد اختصاصي تطوير مواقع الويب. مطورو الواجهة الأمامية يكونوا مسئولين عن كيف يتم عرض الرسائل والصور ودرجات الألوان على موقع ما عند عرضها على هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر شخصي هو الشيء الذي يصنعه مصمم الواجهة الأمامية. في أي وقت ترى زرًا يغير التظليل عندما تنجرف فوقه أو تظهر نافذة منبثقة عند النقر فوق شيء ما على الصفحة؟ هذا هو الشيء الذي يصنعه مهندس الواجهة الأمامية. إنها تضمن أن كل ما تراه منسق ، ومرضي بشكل أنيق ، ومفيد.

لتحقيق ذلك ، يكتب مهندس الواجهة الأمامية العديد من لغات البرمجة منها:

HTML وهي اختصار لـ HyperText Markup Language هي لغة ترميز يتم استخدامها في تصميم وإنشاء صفحات ومواقع الويب

CSS اختصار لـ Cascading Style Sheets لغة تنسيق مهتمة بشكل وتصميم المواقع

JavaScript لغة برمجة عالية المستوى تابعة حالياً لشركة موزيلا

JQuery مكتبة خاصة بالجافا سكريبت

Respond

AngularJS عمل تطبيقات ويب مفتوح المصدر وقراءة صفحة HTML

بعض استراتيجيات تطوير الواجهة الأمامية:

سنقوم باستعراض مجموعة من استراتيجيات تم وضعها لتطوير الواجهة الأمامية.

العلامة التجارية المثالية

يجب أن يستهدف الموقع فهم الشعار والخطط والعناصر والأجزاء الأخرى من وجهات النظر والتركيز عليها عند الاستعداد لوضع العلامات والعلامات التجارية. يعد تطوير الواجهة الأمامية أمرًا أساسيًا في تقديم العميل المستهدف إلى واجهة علامات معقولة. يجب تعيين مناخ الأعمال بطريقة تقدم فهمًا لملف تعريف المنظمة وأهدافها. تعد أسماء العلامات التجارية والعلامات المسجلة وصور العلامات التجارية مهمة بشكل عام في أي من مواقع الأعمال.

التصميم المتجاوب

واحدة من أكثر النقاط صعوبة في تطوير وتحسين مواقع الويب هي تكوين موقع الويب سريع الاستجابة (RWD) ، والذي يشير إلى إجراء تعيين حجم الشاشة بالتعيين الافتراضي إلى تنسيق محدد أكثر تناسباً لحجم معين . 72٪ من الأشخاص يريدون مواقع ويب متوافقة مع الجوّال. ارتفع تكوين موقع الويب سريع الاستجابة إلى جودة ملحوظة في أعقاب تدهور بنية موقع الويب ، والذي تم إنشاؤه في تنسيقات الصفحات الثابتة التي لا تتفاعل مع التغييرات في عرض البرامج. يتم الأخذ في الاعتبار سهولة تبسيط ما يمكن إنجازه باستخدام نموذج خطة ثابتة.

اختبار المنتج

اعتمادًا على المتغيرات المختلفة ، قد يتغير مظهر الموقع عبر البرامج. يستخدم المصممون ومطورو الويب أدوات البرنامج لحل هذه المشكلة. تسمح أدوات البرنامج للمصممين باختبار الصفحات ومعايرتها بالطريقة الأنسب لبرنامج معين. علاوة على ذلك ، يستخدم المهندسون أساليب خطة سريعة الاستجابة لتغيير تنسيق الموقع وتكوينه بالاعتماد على نوع المنتج الذي يصل إليه. على سبيل المثال ، عندما يتمكن جهاز كمبيوتر من الوصول إلى موقع منطقة عمل ، يستخدم الموقع مساحة أكبر للشاشة وأنماط نصية أقل من الوجهات المحمولة ، والتي تستخدم نصًا أكبر وأقل مساحة للشاشة.

الوعي الأمني

إن إنشاء موقع ويب وظيفي هو مهمتك الأساسية في تطوير الموقع وتطويره. يقوم المصمم أو منظمة تطوير أو تحسين الويب بإعداد الأمان في التفاعل. حاول اختبار المناطق الضعيفة بشكل عام لتواجد المعلومات. هل هيكل تسجيل الدخول هذا مشفر بشكل أساسي؟ إذا كنت ضعيفًا في اختبار الأمان ، فقم بإجراء بعض الاستفسارات وابحث عن شخص يمكنه أن يوضح لك الأساسيات. لن يشجع العميل اتباع نهج مرفوض من الناحية الأمنية.

استمرار الدعم

الأمر لا ينتهي مع طرح التطبيق. قد تظهر الأخطاء في أي وقت يجب المراقبة المستمرة ، وفحص تنفيذ التطبيق لضمان عمله بشكل مناسب. الاختبار الأساسي هنا هو ضمان ألا يؤدي تحسين الكود إلى حدوث بعض الخلل والأعطال الأخرى.

الاهتمام بالمسافات البيضاء والمحاذاة

هذه نصيحة رائعة للعمل على خططك بالإضافة إلى تنفيذ خطط الآخرين بشكل أفضل: إذا كانت الخطة بكل الحسابات تستخدم تباعدًا بين 20 وحدة و 40 وحدة وما إلى ذلك ، فعند هذه النقطة ، تأكد من كل قسم هو مضاعف 20 وحدة. هذه طريقة مباشرة لشخص ليس لديه الحس الجمالي لإحداث تحسن سريع وكبير. تأكد من ضبط مكوناتك وصولاً إلى البكسل ، وأن التباعد حول كل حافة من كل مكون منتظم إلى حد كبير.