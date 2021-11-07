شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 رواد فضاء يعودون إلى ديارهم بعد 199 يوما فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود اليوم الأحد أربعة رواد فضاء إلى ديارهم من محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon ، خلال فترة مزدحمة من القدوم والذهاب إلى المحطة.

وسوف يسافرون خلال فترة ما بعد الظهر، والمساء، والليل، ويجب أن ينزلوا قبالة سواحل فلوريدا فى وقت مبكر من صباح غدا الاثنين 8 نوفمبر.

ووفقا لتقرير digital trend التقنى قال إن أعضاء الطاقم الأربعة هم رواد فضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر ورائد فضاء جاكسا (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية) أكي هوشيد ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت، الذين أمضوا 199 يومًا في الفضاء لهذه المهمة، وكانوا يعيشون في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل من هذا العام كجزء من مهمة Crew-2، والتى سميت بهذا الاسم لأنها المهمة التشغيلية الثانية لكبسولة رواد الفضاء الخاصة بـ SpaceX ، Crew Dragon سيعودون إلى المنزل في Crew Dragon المسمى Endeavour ، والتى تحتوى على أفراد الطاقم الأربعة بالإضافة إلى 530 رطلاً من الأجهزة والبحث العلمى، وبعد رحلة أخيرة حول المحطة سيتجه إنديفور نحو الأرض للهبوط إما فى المحيط الأطلسى أو خليج المكسيك قبالة ساحل فلوريدا، وسيتم بث عملية فور الإرساء والرحلة إلى البداية مباشرة على تلفزيون ناسا .