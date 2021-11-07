شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف أيفون 14 لن تعمل بمعالجات 3nm process.. بسبب نقص الشرائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات مفادها أن سلسلة iPhone 14 القادمة ستستند إلى شريحة 3nm Apple Bionic A16، وفي حين أن أبل سيستخدم بالفعل A16 في هاتفه الجديد iPhone 14، فقد لا تكون الشريحة بنفس القوة التي تريدها Apple.

فوفقًا لتقرير جديد نشرته The Information، من غير المرجح أن يتم بناء شريحة A16 الجديدة على عملية 3 نانومتر حيث تواجه شركة TSMC العملاقة لأشباه الموصلات الكثير من التحديات في تطويرها.

وبالنظر إلى صحة التقرير، لن يكون هناك أي اختلافات كبيرة بين شريحة A16 الجديدة وسابقتها، شريحة Bionic A15، المبنية على عملية 5 نانومتر، حيث تعتمد بعض أحدث منتجات Apple، بما في ذلك iPhone 13 و iPad mini، على شريحة A15 Bionic من Apple.

والآن بعد أن واجهت TSMC تحديات في إنتاج شريحة 3 نانومتر، لن يكون iPhone 14 الجديد جذابًا كما هو الحال مع شريحة 3 نانومتر بداخله.

وبينما من المتوقع أن تقوم TSMC بتطوير عملية 3nm بالكامل، فإن ما يقلق شركائها هو أن عملاق أشباه الموصلات قد لا يكون قادرًا على إنتاجه بكميات كبيرة مما يؤدي إلى إسقاط العديد من مصنعي الهواتف لخططهم لاستخدامها على هواتفهم الذكية.

و لسوء حظ Apple، سيتعين عليها الاستقرار على نفس عملية تصنيع الرقائق للمرة الثالثة، بما في ذلك العام المقبل، وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يصبح iPhone 14 هو الهاتف الأكثر تسريبًا على الإطلاق، والسبب هو حقيقة أن التسريبات المتعلقة بالهاتف الذكي بدأت في الظهور حتى قبل إصدار سابقه، iPhone 13.