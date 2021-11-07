شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقة شحنة كاملة من كروت الشاشة EVGA RTX .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Jacob Freeman مدير الإنتاج في EVGA عن تعرض شحنة كاملة من سلسلة كروت الشاشة EVGA RTX 30 للسرقة، وذلك في الوقت الذى تواجه فيه الأسواق العالمية منذ فترة مشكلة في نقص سلاسل التوريد للرقاقات والشرائح، إلا أن هذا التراجع في الإنتاج وسلاسل التوريد يواجه أزمة من نوع جديد بعد أن تعرضت شحنة في طريقها من سان فرانسيسكو إلى مركز التوزيع في جنوب كاليفورنيا للسرقة قبل أن تصل إلى المراكز التابعة لشركة EVGA.

لكن لم تكشف EVGA عن حجم الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة لعملية السرقة، إلا أن الشركة تتيح التعرف على كروت الشاشة التابعة للشحنه عبر إدخال الرقم التسلسلي لكرت الشاشة عبر الصفحة الخاصة بحالة الضمان الخاصة بكروت الشاشة.

وحذرت الشركة المستخدمين من خطورة شراء أو إستلام البضائع المسروقة من الشحنة، كما تؤكد الشركة على أنه في حالة بيع أو شراء هذه المنتجات سيواجه المستخدمين مشكلة عدم دعم الترقية أو الضمان لهذه الإصدارات.