شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة "تسلا" تبهر الأطفال وآباءهم بعد التحدث لهم بصوت رجل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور جديد تقدمه شركة "تسلا" الأمريكية للسيارت الكهربائية لعملائها، كشفت عن إحدى سياراتها الحديثة والتي تقوم بإجراء محادثة مع الأطفال، بصوت رخيم يشبه صوت رجل بالغ.

وقامت الشركة بمشاركة مقطع فيديو خلال محادثة السيارة، للإشارة إلى إحدى تقنياتها التفاعلية المتطورة، والتي أطلق عليها اسم"Sentry Mode Live Camera Access"، والتي من الواضح أن لها وظيفتين، الأولى والأساسية، تعزيز الأمان، أما الثانية فتتعلق بإضفاء بعض المرح.

وتظهر الفيديوهات التي شاركتها الشركة، قيام السيارة بالتفاعل مع البيئة المحيطة، حيث ترصد وجود الأشخاص، وتقوم بالبدء بحوارات معهم، ورصدت السيارة مجموعة أطفال على سبيل المثال، واستوقفتهم وبدأت بإجراء حديث معهم، الأمر الذي أثار استغراب الأطفال، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وتتلخص فكرة الميزة الجديدة، فى قيام السيارة بالحديث من خلال تطبيق يحمله مالك السيارة على جهاز الهاتف، فتشارك السيارة أقوال المالك من خلال ميزة الربط بينها وبين الهاتف.

من ناحية أخري طرح الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، استفتاء على متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، موضحًا أن سبب طرحه لهذا الاستطلاع هو أن شركة "تسلا" حققت مؤخرًا الكثير من المكاسب غير المحققة كوسيلة لتجنب الضرائب، وهو ما جعله يقترح بيع 10% من أسهم الشركة، لكنه لم يحدد الجهة التي ستذهب إليها هذه النسبة.

وكتب إيلون ماسك، فى تدوينه عبر حسابه على "تويتر"، "تم تحقيق الكثير مؤخرًا من المكاسب غير المحققة باعتبارها وسيلة لتجنب الضرائب، لذلك اقترح بيع 10% من أسهم Tesla الخاصة بى"، كما وعد ماسك بتنفيذ نتيجة الاستطلاع أيا كانت، والنتيجة حتي الوقت الحالي هي بالموافقة علي البيع بنسبة 56%.