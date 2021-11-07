شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يستعد لإطلاق خدمة مدفوعة لتعطيل الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تليجرام هي إحدى الخدمات التي اكتسبت الكثير من العملاء بسبب انقطاع Facebook / WhatsApp، ولكن يبقى أن نرى عدد المستخدمين الذين سيصبحون مخلصين أو سيعودون إلى "حبهم الأول".

وأضافت خدمة المراسلة العديد من الميزات الجديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام Pavel Durov بعض الإعلانات المتعلقة بالإعلانات التي تظهر على القنوات الكبيرة التي تضم أكثر من 1000 مستخدم (عبر MSPU).

وإذا كنت تتابع قناة واحدة أو أكثر من هذه القنوات وتشاهد إعلانات، فسيسعدك معرفة أن تليجرام ستطلق خدمة اشتراك مصاحبة تهدف إلى تعطيل هذه الإعلانات، وبالطبع، إذا كنت لا تريد الدفع مقابل هذه الخدمة، فستستمر في مشاهدة تلك الإعلانات، ولكن من الجيد معرفة أن الخيار موجود.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام أن أولئك الذين يمتلكون قنوات كبيرة سيتمكنون من إيقاف تشغيل الإعلانات الرسمية في قنواتهم الخاصة بجميع المستخدمين.

وفي الوقت الحالي، تقوم الشركة بتقييم "الظروف الاقتصادية" من أجل حدوث ذلك، وليس من الواضح كيف سيعمل ذلك، ولكن إليك ما تقوله تليجرام: "سيتمكن المعلنون قريبًا من وضع إعلان" غير مرئي "على أي قناة - بافتراض وجود تكلفة كافية لكل مرة ظهور - لن ينتج عنها إعلانات على تلك القناة".

ولم يتم الإعلان عن أي سعر اشتراك حتى الآن نظرًا لأن تليجرام لا يزال يعمل على توفير هذه الميزة للمستخدمين، ولكننا سنتعلم المزيد بمجرد أن تصبح جاهزة للتنفيذ.