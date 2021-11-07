تعرفوا إلى القلم السحري.. يكتب للأبد بدون حبر!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

Pininfarina Cambiano عبارة عن قلم سحري يملك القدرة على الكتابة إلى الأبد دون الحاجة إلى تزويده بالحبر.

القلم من تصميم شركة Pininfarina الإيطالية، وهو أداة كتابة جميلة وأنيقة تستخدم تصميماً مبتكراً وخياراً مادياً لمنحك قلماً (أو بالأحرى قلم رصاص، نظراً للطريقة التي تكتب بها) يستخدم طرفاً مصنوعاً من سبيكة معدنية حاصلة على براءة اختراع تسمى Ethergraf يمكنها إنشاء خطوط لا تنتهي من الغرافيت على الورق. وتبدو هذه الخطوط وكأنها ضربات قلم رصاص صلبة ويمكن حتى محوها مثل قلم الرصاص.

وتم تصميم القلم على غرار سيارة Cambiano الاختبارية من 2012، ويتميز بتصميم مشابه وأعمال ترصيع بالخشب. ويعد قلم Cambiano أداة مثالية لأي مصمم يتطلع إلى الرسم في أي مكان وفي أي وقت، أو حتى أي متحمس لأدوات الكتابة، خاصة أنه يعمل مثل السحر تقريباً، ولا داعي لأن تقلق أبداً بشأن بري قلم رصاص أو إعادة ملء قلم الحبر مرة أخرى، بحسب موقع يانكو ديزاين.