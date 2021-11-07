شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل خوارزمية "Your News Update" من مساعدها الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت جوجل بهدوء ميزة "Your News Update" من المساعد، وألغت الملخص الصوتي المخصص خوارزميًا لصالح موجزات الأخبار الحالية (والأكثر تقليدية) للشركة، كما رصدتها 9to5 جوجل.

وقد تم إطلاق Your News Update في الأصل في عام 2019، وكان محاولة لجلب نفس أنواع الخلاصات الخوارزمية التي كانت ناجحة جدًا على فيس بوك، أو مناطق أخرى من منتجات جوجل إلى الأخبار الصوتية.

وبدلاً من اختيار المستخدمين لمصادرهم الثلاثة الجديدة المحددة (مثل NPR أو The New York Times أو CNN)، سيعتمد تحديثك الإخباري على ثروة جوجل من البيانات الشخصية لتقديم تحديثات إخبارية أكثر تحديدًا وذات صلة من مجموعة واسعة من الشركاء مثل جوجل تم ترخيص الأخبار منها.

كما أشار ديتر بون من The Verge في وقت الإصدار، فإن المشكلة في هذا النوع من النظام هي أنه يعتمد على الدقة العالية جدًا، خاصة بالنسبة للصوت - حيث يتعين عليك الاستماع من خلال كل قصة إخبارية، وهو وقت أطول بكثير تستهلك من نسخة نصية.

وبالإضافة إلى ذلك، كما يعلم أي شخص استخدم ميزة العناوين الرئيسية الخوارزمية من جوجل في تطبيقاتها مؤخرًا، فإن تخمينات جوجل بشأن ما تهتم به يمكن أن تصيب أو تفوت، وبالطبع، كانت هناك نفس المشكلة مع الخوارزميات هنا مثل أي مكان آخر على الإنترنت - مشكلة الوقوع في فقاعة مختارة ذاتيًا من الأخبار المفلترة.

ولا توجد كلمة رسمية من جوجل حول سبب إهمال الميزة، لذلك قد لا نعرف على وجه اليقين السبب وراء تخلي جوجل عنها في مقبرة منتجاتها المتزايدة باستمرار، لا يزال مساعد جوجل يقدم خيار ملخص الأخبار الأصلي، ومع ذلك، لن يترك المستخدمون في مأزق.