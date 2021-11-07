شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستضيف حدثًا يركز على التعليم في 9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مايكروسوفت حدثًا الأسبوع المقبل يركز على تكنولوجيا التعليم، حيث يقام في 9 نوفمبر الجاري الساعة 12 مساءً بالتوقيت الشرقي، فيما وصف مايكروسوفت للحدث:

"انضم إلينا الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الثلاثاء 9 نوفمبر، حيث نشارك نظرة من الداخل على أحدث الحلول التقنية أثناء فحص الفجوات في التعلم التي خلفها الوباء، استمع إلى شركاء مايكروسوفت وقادة المدارس وبعض الضيوف المميزين، وتعرف على التقنيات الجديدة والحالية من Microsoft Education".

ويصل الحدث بعد أكثر من شهر بقليل من إصدار الشركة لنظام التشغيل Windows 11، نظام التشغيل الرئيسي التالي، وربما ستفصل الشركة بالتفصيل التحديثات القادمة التي تركز على التعليم في الطريق إلى Windows 11.

ويشير تلميح مايكروسوفت الغامض حول "التكنولوجيا الجديدة والحالية" إلى أننا قد نرى أجهزة جديدة تم الكشف عنها في هذا الحدث أيضًا، وقد كشفت الشركة للتو عن موجة من منتجات Surface الجديدة في حدث أقيم في سبتمبر، ولكن ربما لم تنته الشركة من تقديم أجهزة جديدة في عام 2021 حتى الآن.