شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح منحة دراسية للنساء اللائى يدرسن علوم الكمبيوتر.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن منحة دراسية جديدة للنساء اللائي يتابعن دراسات في علوم الكمبيوتر، والتى تعرف بـ Generation Google Scholarship:for Women in Computer Science، فهي مفتوحة للطلاب الذين يستوفون جميع المؤهلات الدنيا.

وقال عملاق التكنولوجيا: "نحن نشجع بشدة النساء المهتمات بعلوم الكمبيوتر على التقدم".

من يمكنه التقدم بطلب للحصول على المنحة؟

شاركت جوجل معايير الأهلية في منشور مدونة، والتي تشمل:

- أن تكون مسجلاً حاليًا كطالب بدوام كامل في درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2021-2022.

- كن في السنة الثانية من دراستك في جامعة معتمدة في بلد آسيا والمحيط الهادئ عند الانتهاء من برنامج المنح الدراسية.

- أن تدرس علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو مجالًا تقنيًا وثيق الصلة.

- إظهار سجل أكاديمي قوي.

- تجسيد للقيادة وإظهار الشغف لتحسين تمثيل المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا في علوم وتكنولوجيا الكمبيوتر.

ما هي عملية التقديم؟

سيتعين على المرشحين المهتمين مشاركة ما يلي أثناء التقدم للحصول على المنحة:

- معلومات أساسية عامة (على سبيل المثال، معلومات الاتصال وتفاصيل حول جامعاتك الحالية والمعتزمة).

- السيرة الذاتية / السيرة الذاتية التي تسلط الضوء على المشاريع الفنية والمشاركة في إشراك المجتمع.

- النصوص الأكاديمية من مؤسساتك الحالية (والسابقة، إن وجدت).

- الردود على سؤالين مقإلى إجابة قصيرة.

- 15 دقيقة "لقاء وتحية" لكل مشارك في القائمة المختصرة.

- جوجل Online Challenge (سيتم إرسال دعوة للتحدي بعد 5-7 أيام عمل من الموعد النهائي لتقديم الطلبات).

- يهدف السؤالان المقاليان للإجابة القصيرة، وفقًا لـ جوجل، إلى "تقييم التزامك بالتنوع والمساواة والشمول والحاجة المالية".

كم تبلغ قيمة المنحة؟

تبلغ قيمة المنحة 1000 دولار، منحة Generation جوجل Scholarship: يجب إنفاق جوائز Women in Computer Science على الرسوم الدراسية والرسوم والكتب واللوازم والمعدات اللازمة لفصول الطالب في جامعتهم الابتدائية، حسبما قالت جوجل.

ما هو آخر موعد للتقديم على المنحة؟

الموعد النهائي للتقديم سيكون في الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021.