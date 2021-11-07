شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطرح استفتاء على متابعيه لبيع 10% من أسهم شركة تسلا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، استفتاء على متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، موضحًا أن سبب طرحه لهذا الاستطلاع هو أن شركة "تسلا" حققت مؤخرًا الكثير من المكاسب غير المحققة كوسيلة لتجنب الضرائب، وهو ما جعله يقترح بيع 10% من أسهم الشركة، لكنه لم يحدد الجهة التي ستذهب إليها هذه النسبة.

وكتب إيلون ماسك، فى تدوينه عبر حسابه على "تويتر"، "تم تحقيق الكثير مؤخرًا من المكاسب غير المحققة باعتبارها وسيلة لتجنب الضرائب، لذلك اقترح بيع 10% من أسهم Tesla الخاصة بى"، كما وعد ماسك بتنفيذ نتيجة الاستطلاع أيا كانت، والنتيجة حتي الوقت الحالي هي بالموافقة علي البيع بنسبة 56%.



استفتاء ايلون ماسك على بيع جزء من أسهم شركة تسلا

وأصبح المليادير الأمريكي "إيلون ماسك" أول شخص يتجاوز صافي ثروة تبلغ 300 مليار دولار - بعد أن ارتفعت ثروته بمقدار 10 مليارات دولار في يوم واحد بفضل ارتفاع سهم شركة Tesla، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بلغت صافي ثروة ماسك 302 مليار دولار، حتى يوم الخميس الماضى، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وتعزى الزيادة البالغة 10 مليارات دولار إلى ارتفاع أسهم شركة Tesla ، بعد أن وقعت شركة السيارات الكهربائية صفقة ضخمة مع Hertz لعملاق التأجير لشراء 100000 من سياراتها.

ترتفع ثروة ماسك الآن أكثر من 100 مليار دولار عن ثاني أغنى شخص على وجه الأرض، مؤسس أمازون جيف بيزوس، والتي تبلغ ثروته تبلغ 199 مليار دولار.