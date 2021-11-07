شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب ييسمح بتشغيل التطبيق عبر "الأجهزة المتعددة" عالميا لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق المراسلة الفورية واتس آب مؤخرا ميزة تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة ثانوية والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت، لكنها كانت متاحة لبعض المستخدمين بشكل تجريبي، والآن تم طرح الميزة رسميًا لجميع مستخدمي واتس آب في آخر تحديث للتطبيق على كل من إصدارات Android و iOS.

ووفقًا لتقارير GSMArena، ففي السابق، كان على المستخدمين التأكد من أن هاتفهم الذكي الرئيسي لا يزال متصلاً بالإنترنت قبل أن يتمكنوا من إجراء محادثة على متصفح الويب المرتبط، وذكر التقرير أنه عند تمكين هذه الميزة على هاتفك الذكي، فإنك تحتاج إلى الاشتراك في الميزة - المسماة على أنها لا تزال في "بيتا".

وبمجرد التمكين، سيتم إلغاء ربطك بجميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد، وبمجرد الارتباط، فإنه يتصرف بنفس الطريقة إلى حد كبير، إلا أنك ستتمكن من الدردشة بغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي الرئيسي متصلاً بالإنترنت أم لا.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الرسائل والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف، والآن، ستتمكن الأجهزة المرتبطة من تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

ووفقًا للتقرير، قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت في موقف فقدت فيه هاتفك الذكي مؤقتًا وتحتاج إلى البقاء على اتصال مع الأشخاص عبر واتس آب، أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي ولكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

لكن للأسف، هناك قيود على iOS لا تسمح لك بحذف الرسائل أو سلاسل المحادثات من جهاز مرتبط، القيد الآخر هو أنه لا يزال يتعذر عليك ربط جهاز لوحي أو هاتف ذكي ثانوي، وللتحقق من الميزة، قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتس آب وانقر فوق قائمة النقاط الثلاث، ثم اضغط على "الأجهزة المرتبطة" وقم بتمكين الميزة.