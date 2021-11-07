شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: WhatsApp قد يعمل على ميزة المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أدلة متزايدة على أن WhatsApp ربما يعمل على ميزة المجتمعات، حيث اكتشف مطورو XDA هذا الاحتمال لأول مرة في أكتوبر ، ولكن الآن تقدم WABetaInfo بنتائج مماثلة، و التى تشير أن هذه الميزة تمنح مسؤولي المجموعة مزيدًا من السلطة. يتضمن ذلك القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات ، والتي قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع Discord.

قد يتمكن المسؤولون من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين. من الصعب معرفة كيف قد تبدو هذه الدردشات بالضبط في الوقت الحالي ، ولكن WABetaInfo يلاحظ أنها تبدو مشفرة من طرف إلى طرف.

يبدو أيضًا أن التغيير الدقيق في التصميم سيساعد في تمييز المنتديات عن الدردشات الجماعية العادية. كما يشير WABetaInfo ، ستكون أيقونات المجتمع مربعات بزوايا دائرية، وهو تنسيق قام WhatsApp بتمكينه عن طريق الخطأ (ثم تم تعطيله بسرعة) في أكتوبر. ليست هناك معلومات عن موعد طرح المنتديات رسميًا.

من خلال العمل على ميزة المجتمعات، قد يحاول WhatsApp سد الفجوة المتسعة بينها وبين تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram و Signal.

في وقت سابق من هذا العام ، تسببت سياسة الخصوصية الجديدة لـ WhatsApp في حدوث ارتباك بين المستخدمين حول ما ستشاركه مع الشركة الأم Facebook ، مما أدى إلى نزوح جماعي لتلك التطبيقات الأخرى.

عندما توقف تطبيق WhatsApp مع شبكة تطبيقات Facebook الكاملة الشهر الماضي ، اكتسب Telegram عددًا هائلاً من المستخدمين يبلغ 70 مليون مستخدم.