“وحش الهواتف”.. مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - لاقت هواتف شركة شاومي إقبالا واسعا من قبل المستهلكين،خاصة مع إطلاقها للعديد من الأجهزة المميزة.

وحققت أجهزة شاومي نسبة مبيعات عالية في مختلف الدول، وذلك لما تتميز به من مواصفات عالية ومميزة، جعلت الكثيرين يرغبون في اقتناء منتجاتها

شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

أعلنت شاومي مؤخرا عن إصدار جهازها الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE، والذي أطلق عليه لقب “الوحش”، ويتميز الهاتف بالعديد من المواصفات، التي جعلته مرغوبا لدى الكثيرين، ومن هذه المواصفات:

مقاوم للغبار والماء

الجهاز مقاوم للغبار وقطرات الماء بمعيار IP53، لكنه غير مقاوم للغمر كلياً بالماء، ويدعم أحدث جيل من شبكات الاتصال 5G إلى جانب الأجيال السابقة.

ويمكن تركيب شريحتين اتصال مقاس نانو، ووزن الهاتف خفيف جدا حوالي 158 جراما فقط، بجانب التصميم المميز والمتوفر بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والوردي والأزرق.

الكاميرات

كما أن الموبايل مصنوع من الزجاج مع ألوان متدرجة واطار أنيق للكاميرات الخلفية يبرز قليلاً عن مستوى الظهر، الواجهة الأمامية بها ثقب للسيلفي وحافة الشاشة السفلية أكبر قليلاً لكن شكل الحواف متناسق.

سماعات ستريو

ويدعم الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي الجي بي إس “مزدوج” إلى جانب أنظمة أخرى، ويأتي الموبايل بسماعات ستيريو للصوت الخارجي لتقديم تجربة صوتية مميزة، كما يدعم أحدث جيل من شبكات الواي فاي Wi-Fi 6.

ميزة التصوير السينمائي

ويدعم أيضا ميزة التثبيت الإلكتروني EIS التي تعمل على تقليل الاهتزاز الناتج عن الحركة أثناء تصوير الفيديو والتقاط الصور، ويوجد فلاش مزدوج LED بالخلف وتطبيق الكاميرا يحتوي على أوضاع تصوير عديدة منها: العزل والوضع الليلي والوضع السينمائي والتصوير البطيء والجمال.

ميزة التعرف على الوجه

الهاتف مزود بالمعالج المستخدم من شركة كوالكم و هو سناب دراجون 778G، وبصمة الأصبع مدمجه في زر الباور وهو المكان المفضل حالياً للشركات والمستخدمين، ويدعم ميزة التعرف على الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية والسوفت وير وهي وسيلة أمان إضافية لفتح شاشة القفل.

وجهاز شاومي 11 لايت متوفر بأكثر من نسخة للذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية، ويحوى الوضع الليلي المفضل للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى جانب أوضاع آخري مثل وضع راحة العين أو القراءة لتقليل الأشعة الضارة.

لا يوجد للهاتف مستشعر أو ليد إشعارات ولكن بفضل ميزة Always on Display يتم عرض التنبيهات والإشعارات على شاشة القفل، بجانب طبقة حماية على الشاشة ضد الخدش والكسر من شركة كورنينج.