شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يتجاوز 10 مليارات عملية تنزيل على متجر "بلاى ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل تطبيق خرائط Google، تطبيق الهاتف المحمول الذي يحتل المرتبة الأولى في التنقل، الآن إلى المرحلة المهمة المتمثلة في 10 مليارات تنزيل من متجر "بلاي ستور"، وفقًا لتقارير 9to5Google، وبفضل دقته ومجموعة ميزاته، ويعد التطبيق أحد أفضل خدمات الخرائط المتاحة، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف المحمول الذي تستخدمه.

وعلاوة على مجموعة الميزات الرائعة والدقة التي لا تضاهى، يعد تطبيق خرائط Google تطبيقًا مجانيًا، ما يجعله ضروريًا تمامًا، والآن انضم هذا التطبيق إلى العدد الصغير من التطبيقات التي وصلت إلى 10 مليارات تنزيل على متجر Google Play: من بين هذه التطبيقات أيضًا خدمات Google Play وتطبيق YouTube.

وتأتي خرائط Google مثبتة مسبقًا كجزء من Google Mobile Services على هواتف أندرويد، ولكن هذا لا يشمل جميع التنزيلات التي سجلها التطبيق في متجر Play، ومن ناحية أخرى، بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android Go والمزودة بأجهزة منخفضة للغاية، فإن جوجل لديها أيضًا "Maps Go" وهو إصدار مخفف من تطبيق الخرائط، ويستخدم متصفح Chrome لتوفير التنقل.