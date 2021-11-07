شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير خلفية واتس آب لمحادثات محددة أو كلها فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر واتس آب لمستخدميه القدرة على تخصيص خلفيات المحادثات، إما كلها مرة واحدة أو بعضها، وسواء كنت ترغب في تغيير خلفيتك لغرض وظيفي يتمثل في خلفية بسيطة لتسهيل قراءة الرسائل، أو لأغراض جمالية، فيمكن القيام بذلك في بضع خطوات فقط، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تغيير خلفية واتس آب لجميع المحادثات

1. افتح واتس آب إذا كان لديك جهاز iPhone، فاضغط فوق علامة التبويب "الإعدادات" في أسفل يمين الشاشة، وإذا كان لديك أندرويد، فاضغط فوق النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط فوق الإعدادات.

2. اضغط على المحادثات.

3. اضغط على خلفية المحادثة.

4. اضغط لاختيار خلفية من قائمة الخيارات، أو تحميل صورة من هاتفك.

5. في صفحة المعاينة، اضغط فوق إلغاء للاستمرار في التصفح أو تعيين لاختيار الخلفية كخلفية لجميع الدردشات.





كيفية تغيير خلفية واتس آب لمحادثة معينةيمكنك تخصيص تجربة واتس آب بشكل أكبر من خلال وجود خلفيات مختلفة لمحادثات مختلفة. الخطوات على أندرويد:1. في واتس آب، افتح المحادثة التي تريد تغيير خلفية الشاشة لها.

2. في الجزء العلوي من المحادثة، اضغط فوق أيقونة ثلاثية النقاط، ثم اضغط فوق خلفية.

3. اضغط لاختيار خلفية من قائمة الخيارات، أو تحميل صورة من هاتفك.

الخطوات على iPhone:1. في واتس آب، افتح المحادثة التي تريد تغيير خلفية الشاشة لها.

2. في الجزء العلوي من المحادثة، اضغط فوق اسم المجموعة.

3. اضغط على ورق الحائط والصوت.

4. اضغط لاختيار خلفية من قائمة الخيارات، أو تحميل صورة من هاتفك.