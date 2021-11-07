شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق صور يرفع دعوى قضائية ضد فيسبوك لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقاضى تطبيق الصور البائد Phhhoto شركة Meta ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Facebook ، لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار ، مدعيا أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي تتظاهر باهتمامها بالعمل معها ، ولكن بعد ذلك قامت بنسخ ميزاتها وإخفاء اسمها من نتائج البحث ، مما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل فعا وفقا لما نقله موقع The Verege.

سمحت تقنية Phhhoto للمستخدمين بالتقاط خمسة إطارات "في اندفاع واحد للتصوير والتقاط" ، والتي يمكن تحويلها إلى مقطع فيديو قصير (صورة فوتوجرافية) لمشاركتها إما على نظامها الأساسى أو انستجرام ؟ هذا لأنه وفقًا لـ Phhhoto ، قام Facebook بنسخ الميزة الرئيسية لـ Phhhoto وأطلقها على نظام Instagram الأساسي الخاص به باسم Boomerang في عام 2015 ، بعد حظر Phhhoto من واجهة برمجة تطبيقات Instagram ومن أن تكون منشورة مسبقًا فى منشورات انستجرام.

يقول Phhhoto في شكوى تم رفعها في محكمة المقاطعة الأمريكية يوم الخميس: "دمرت تصرفات Facebook و Instagram Phhhoto كشركة قابلة للحياة ودمرت آفاق الشركة للاستثمار". "فشلت Phhhoto كنتيجة مباشرة لسلوك Facebook المانع للمنافسة. ولكن بالنسبة لسلوك Facebook ، فقد تم وضع Phhhoto للنمو ليصبح عملاقًا للشبكات الاجتماعية ، مماثل في الحجم والنطاق وقيمة المساهمين لشركات الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى التي لم يتدخل Facebook معها ".

Phhhoto ، الذي تم إطلاقه في عام 2014 وتم إغلاقه في عام 2017 ، يزعم أنه كان لديه 3.7 مليون مستخدم نشط شهريًا في ذروته ، وكان المشاهيربما في ذلك بيونسيه ، وجو جوناس ، وكريسي تيجن ، وبيلا حديد مستخدمين غير معوضين للتطبيق ، ونشروا محتواها على حسابات Instagram.

تدعي Phhhoto في شكواها أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج ، والرئيس التنفيذي السابق لانستجرام كيفين سيستروم، والعديد من موظفى Facebook الآخرين قاموا بتنزيل التطبيق في أغسطس 2014 وفحصوا ميزاته.