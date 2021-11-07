علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق صور يرفع دعوى قضائية ضد فيسبوك لمكافحة الاحتكار

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القاهرة - سامية سيد - يقاضى تطبيق الصور البائد Phhhoto شركة Meta ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Facebook ، لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار ، مدعيا أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي تتظاهر باهتمامها بالعمل معها ، ولكن بعد ذلك قامت بنسخ ميزاتها وإخفاء اسمها من نتائج البحث ، مما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل فعا وفقا لما نقله موقع The Verege.

سمحت تقنية Phhhoto للمستخدمين بالتقاط خمسة إطارات "في اندفاع واحد للتصوير والتقاط" ، والتي يمكن تحويلها إلى مقطع فيديو قصير (صورة فوتوجرافية) لمشاركتها إما على نظامها الأساسى أو انستجرام ؟ هذا لأنه وفقًا لـ Phhhoto ، قام Facebook بنسخ الميزة الرئيسية لـ Phhhoto وأطلقها على نظام Instagram الأساسي الخاص به باسم Boomerang في عام 2015 ، بعد حظر Phhhoto من واجهة برمجة تطبيقات Instagram ومن أن تكون منشورة مسبقًا فى منشورات انستجرام.

يقول Phhhoto في شكوى تم رفعها في محكمة المقاطعة الأمريكية يوم الخميس: "دمرت تصرفات Facebook و Instagram Phhhoto كشركة قابلة للحياة ودمرت آفاق الشركة للاستثمار". "فشلت Phhhoto كنتيجة مباشرة لسلوك Facebook المانع للمنافسة. ولكن بالنسبة لسلوك Facebook ، فقد تم وضع Phhhoto للنمو ليصبح عملاقًا للشبكات الاجتماعية ، مماثل في الحجم والنطاق وقيمة المساهمين لشركات الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى التي لم يتدخل Facebook معها ".

Phhhoto ، الذي تم إطلاقه في عام 2014 وتم إغلاقه في عام 2017 ، يزعم أنه كان لديه 3.7 مليون مستخدم نشط شهريًا في ذروته ، وكان المشاهيربما في ذلك بيونسيه ، وجو جوناس ، وكريسي تيجن ، وبيلا حديد مستخدمين غير معوضين للتطبيق ، ونشروا محتواها على حسابات Instagram.

 تدعي Phhhoto في شكواها أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج ، والرئيس التنفيذي السابق لانستجرام كيفين سيستروم، والعديد من موظفى Facebook الآخرين قاموا بتنزيل التطبيق في أغسطس 2014 وفحصوا ميزاته.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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