شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Google Messages تحصل على ميزة مشاركة الفيديو المحسّنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحصل تطبيق رسائل جوجل "Google Messages" على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال صور عالية الجودة باستخدام صور Google حيث لا تتوفر ميزة RCS.

وذكرت 9to5Google أن ملفات APK للإصدار 10.4 من تطبيق SMS / RCS من جوجل يكشف عن خيار جديد لتمكين مشاركة الصور عبر صور جوجل عبر الرسائل القصيرة / رسائل الوسائط المتعددة، ويُطلق على تفضيل الإعداد اسم صور Google: مشاركة فيديو أكثر وضوحًا في النص (SMS / MMS).

ويسلط وصف الإعداد الضوء على حقيقة أن المتلقي قد يحصل على رابط صور جوجل والذي يمكن النقر عليه لمشاهدة الفيديو. هناك حقيقة أخرى أشار إليها الموقع وهي القدرة على مشاهدة فيديو صور جوجل مباشرة داخل التطبيق من نافذة الدردشة، وقد يختلف التنفيذ على أجهزة iOS قليلاً وقد يحتاج المستخدمون إلى فتح رابط صور Google في المتصفح.

وعلى الرغم من أنها قد لا تكون فكرة رائدة لمشاركة مقاطع الفيديو باستخدام صور Google، إلا أنها مفيدة بالتأكيد. تمتلك العديد من العلامات التجارية هذا الخيار بالفعل مثل Link Sharing من Samsung حيث يمكن للمستخدمين ببساطة تحديد صورتين أو مقاطع فيديو وإنشاء رابط لمشاركته مع الآخرين عبر أي قناة مفضلة. يتوفر خيار مماثل مع صور Google أيضًا. ومع ذلك ، في كلتا الحالتين ، يحتاج المستخدمون إلى إنشاء الروابط يدويًا من خلال زيارة التطبيق.

ومع دمج الميزة مباشرة في تطبيق رسائل Google ، سيكون حل الطرف الأول من Google نفسه إضافة رائعة حقًا للتطبيق وسيجعل الأمور أسهل بكثير على المستخدمين لمشاركة مقاطع الفيديو بين الأجهزة المختلفة خاصة مع أجهزة iPhone.