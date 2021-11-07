شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة سرية بتطبيق واتس آب تتيح لك التحكم في شكل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق واتس آب على رموز سرية تتيح لك فتح الميزات في التطبيق، حيث يضم التطبيق مجموعة من الاختصارات المفيدة التي تجعل تنقية النصوص الخاصة بك أسهل كثيرًا، إذ تسمح لك الرموز بتنسيق النصوص الخاصة بك في غضون ثوانٍ - إضافة خط يتوسطه خط إلى الكلمات ، على سبيل المثال ، أو كتابة كلمات الرسالة بخط غامق.

وهي طريقة سهلة لتغيير مظهر النص بسرعة - أو أجزاء منه - لمساعدتهم على التميز، وبالطبع ، يمكنك دائمًا إجراء هذه التغييرات بمجرد تمييز النص في حقل النص، ويمكنك بعد ذلك النقر فوق النص المميز وتنسيقه من هناك، وبالإضافة إلى خيارات الكتابة بخط عريض ويتوسطه خط ، يمكنك استخدامها لجعل رسائلك مائلة أو أحادية المسافة.

وفيما يلى نعرض أبرز هذه الأكواد كما يلى:

مائل لجعل رسالتك مائلة ، ضع شرطة سفلية على جانبي النص:

_نص_

عريض لجعل رسالتك غامقة ، ضع علامة النجمة على جانبي النص:

*نص*

يتوسطه خط لتخطي رسالتك ، ضع علامة تلدة على جانبي النص:

~ نص ~

لفرد الرسالة لفرد رسالتك ، ضع ثلاث علامات خلفية على جانبي النص:

`` نص ''

طرق أخرى للتنسيق يمكنك أيضًا تنفيذ هذه الإجراءات باستخدام الاختصارات على Android و iPhone.

Android: اضغط مع الاستمرار على النص في حقل النص ، ثم اختر غامق أو مائل أو المزيد. انقر على "المزيد" لاختيار خط يتوسطه خط أو مسافة أحادية.

iPhone: اضغط على النص في حقل النص> تحديد أو تحديد الكل> B_I_U. ثم اختر Bold أو Italic أو Strikethrough أو Monospace.