شكاوى عديدة.. هاتف جوجل الجديد يجري اتصالات بشكل تلقائي!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 12:21 صباحًا

سجل عدد من مستخدمي هاتف جوجل الجديد Pixel 6 الكثير من الشكاوى نتيجة لظهور مشكلة في الهاتف تؤدي إلى إجراء المكالمات بشكل عشوائي وتلقائي.

كانت شركة جوجل قد أطلقت سلسلة Pixel 6 خلال الفترة الماضية بتصميم جديد وعدد من المميزات والتحسينات لهذه السلسلة، إلا أن هذه الإصدارات تواجه عدد من المشاكل في الفترة الأخيرة، والتي تعمل جوجل على معالجتها للمستخدمين.

ويعد الإتصال العشوائي بجهات الإتصال تلقائياً من أحدث المشكلات التي تواجه مستخدمي هاتف Pixel 6 بشكل خاص.

أيضاً لا تقتصر هذه المشكلة على حالات فردية من مستخدمي الهاتف، بل أنها سجلت من قبل العديد من مستخدمي الهاتف في الفترة الأخيرة.

ولقد إستعرض عدد من المستخدمين تفاصيل هذه المشكلة على Reddit، حيث أشير إلى أن هذه المشكلة تظهر عند وضع الهاتف في الجيب أو ترك الهاتف، حيث يبدأ الهاتف في إجراء المكالمات الهاتفية بشكل عشوائي.

وتشير التوقعات إلى أن السبب الرئيسي في ظهور هذه المشكلة يعود إلى مساعد جوجل الرقمي، حيث يعمل على إدراك الأصوات المحيطة بشكل خاطئ ومن ثم البدء بطلب جهات الإتصال.

بينما أكد البعض الأخر على أن مساعد جوجل الرقمي لم يكن السبب، حيث بدء الإتصال العشوائي في بعض الحالات أثناء تواجد الهاتف في محيط هادئ.

يذكر أن شركة جوجل لم تكشف عن سبب هذه المشكلة أو كيفية معالجتها في الوقت الراهن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عملاق البحث ستعمل على معالجة المشكلة من خلال تحديث البرمجيات خلال الفترة القادمة.