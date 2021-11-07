شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يواصل احتفالاته بتغيير اسم فيسبوك بتناول حلوى على شكل meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأمريكى مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، يواصل احتفالاته بتغيير اسم الشركة إلى ميتافيرس، غير مبال بالانتقادات العديدة بتغيير العلامة التجارية، فى الوقت الذى تواجه فيه أكبر شركة وسائط اجتماعية فى العالم انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية ومراقبة الانتهاكات على منصاتها.



حلوى ميتا

ونشر زوكربيرج، عبر حسابه على انستجرام، صورة لإحدى قطع الحلوى التى زينت بالعلامة التجارية الجديدة للشركة “meta”، صحبها بتعليق: "جميل جدا".



مارك زوكربيرج

يذكر أنه وفى وقت سابق، أعلن مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضى التى أعلن عنها مؤخرا تحت اسم "ميتافيرس"، وقال زوكربيرج، إن فريق أبحاث الذكاء الاصطناعى فى شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس.

وأوضح زوكربيرج إن فريقه البحثى صمم مستشعر لمس عالى الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغى ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتى الرقيق، مرجعا أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء فى العالم الافتراضى تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية فى العالم الافتراضى "ميتافيرس".

كان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، أعلن تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى "ميتا - Meta" مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هى.