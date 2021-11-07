شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة إيطالية تبتكر نظام فرامل للسيارات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة إيطالية متخصصة في تصنيع المكابح عن خطتها لإطلاق نظام فرامل Sensify، وهو نظام فرامل محسن بالذكاء الاصطناعي يعد بمتعة القيادة والسلامة الكاملة في عام 2024، كما أنه يستبدل أدوات التحكم الهيدروليكية بأخرى إلكترونية لمرونة التصميم والتحكم الأكثر دقة.

ويشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في المركبات ليس جديدًا، حيث تتحكم الخوارزميات في قوائم التشغيل والخرائط ومساعدة السائق وحتى القيادة الذاتية بدرجات مختلفة، ولكن أنظمة المكابح القائمة على الذكاء الاصطناعي تثير الفضول حول كيفية عملها، فيما يستخدم Sensify تطبيقًا مخصصًا لبرمجة نفسه استنادًا إلى البيانات وتعزيز تجربة القيادة.

ومن المفترض أن يستخدم النظام الخوارزميات التنبؤية وأجهزة الاستشعار وأدوات إدارة البيانات التي تمنحه عقلًا رقميًا قادرًا على التحكم في كل عجلة بشكل مستقل، فيما تعتبر أنظمة المكابح الحديثة المانعة للانغلاق، التي تم طرحها لأول مرة في السبعينيات، عبارة عن أداة مساعدة للعجلات التي يتم قفلها عند الكبح الشديد، ونتيجة لذلك فإنه يجب أن يكون لديك فهم لما يحدث في كل عجلة من عجلاتك ومن ثم الطلب من الذكاء الاصطناعي تطبيق قوة الفرامل على عجلات مختلفة.

وبالرغم من البصمة الرقمية، فإن الميكانيكا الفيزيائية تتمتع بوجود أكبر مقارنة بالبرنامج في نظام Sensify، وقال دانييلي شيلاتشي، الرئيس التنفيذي لشركة Brembo: محتويات الميكانيكا والبرمجيات تكون متكافئة قريبًا، ويصبح البرنامج هو السائد في أنظمة الكبح بحلول نهاية العقد.