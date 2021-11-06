غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الشارقة - اميمة ياسر - ​يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهارًا اليوم السبت، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد في بيان رسمي إلى أن البلاد تشهد ليلا، طقسا لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

أكدت الأرصاد، أن الصفة السائدة هي الشبورة المائية الكثيفة، والتي تصل الى حد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

حالة البحرين وارتفاع الأمواج..

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية ،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى غدا السبت..

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 29، والصغرى 19.

درجات الحرارة على الإسكندرية غدا السبت..

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على محافظة الإسكندرية 27، ودرجة الحرارة الصغرى 19.