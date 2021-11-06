شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرًا مخصصًا للتنمية المستدامة لدراسة الأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الصين وتيرتها السريعة لإطلاق الفضاء، بإرسال قمر صناعي إلى المدار كجزء من أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، حيث انطلق صاروخ لونج مارش 6، وهو أحد مركبات الإطلاق الصينية من الجيل الجديد، من بين التلال المحيطة بمركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال الصين.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، تم تصميم القمر الصناعي SDGSAT-1 الخاص بالبعثة، للدوران على ارتفاع حوالي 314 ميلاً (505 كيلومترات) واستخدام الأشعة تحت الحمراء الحرارية ومستوى الإضاءة المنخفضة والكاميرات متعددة الأطياف لجمع البيانات للمساعدة في تقييم التنمية المستدامة.

وسيتم استخدام البيانات لتقييم التأثيرات والتغييرات من خلال التفاعل بين الأنشطة البشرية الحضرية والسكنية والساحلية والطبيعة.

كما سيتم توفير خدمات البيانات من القمر الصناعي في غضون نصف عام من الإطلاق، وفقًا لورقة بحثية لعام 2020 حول تقدم القمر الصناعي من الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS).

وبدأ القمر الصناعي كجزء من مشروع CAS حول هندسة علوم بيانات الأرض الكبيرة، وتم تطوير SDGSAT-1 الذي يبلغ حوالي 1631 رطلاً (740 كجم) بواسطة أكاديمية CAS، والذى كان يُعرف سابقًا باسم القمر الصناعي CASEarth.

وجدير بالذكر أنه تم تطوير صاروخ Long March 6 الذى أطلق المهمة من جانب أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء (SAST)، وهي شركة كبرى لتصنيع الصواريخ والمركبات الفضائية التابعة لشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC).