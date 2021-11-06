شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يطرح "زر جديد" لمستخدمي أيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تويتر زرا جديدا يتيح للمستخدمين البحث في تغريدة من أي جزء معين، واعتبارًا من الآن، يتوفر الزر فقط على iPhone ولكن من المتوقع أن تصدره الشركة لمنصات أخرى قريبًا، ويمكن لمستخدمي iOS الذين لديهم تطبيق تويتر المحدث على أجهزتهم الآن رؤية أيقونة بحث بجوار القائمة المكونة من 3 نقاط في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

وكانت ميزة البحث في تغريدات حساب معين متاحة بالفعل على المنصة، ويمكن لكل مستخدم البحث في أي تغريدات خاصة بمعامل عن طريق كتابة "من: [اسم المستخدم] [مصطلح البحث]" في شريط البحث أعلى الصفحة. الزر الجديد هو مجرد اختصار لهذه الميزة فقط عندما يظهر النتيجة بنمط مشابه.

وتقوم منصة التدوين المصغر باختبار الميزات بشكل منتظم ونشرها على أي منصة واحدة أولاً، وفي الشهر الماضي ، بدأت الشركة في توسيع ميزة التصويت لأسفل لمزيد من المستخدمين، وبدأت الشركة في تجريب الميزة في يوليو من هذا العام. كان متاحًا فقط للمستخدمين المحدودين على نظام iOS الأساسي في البداية. تسمح لك هذه الميزة بالتصويت أو التصويت ضد الردود على التغريدات.

وطرح Twitter أيضًا ميزة جديدة هذا الأسبوع تسمح لأي شخص بالاستماع إلى صوت Spaces دون تسجيل الدخول، وتتيح الميزة الجديدة للمضيفين والمستمعين إرسال رابط مباشر إلى البث الصوتي Spaces. يمكن لأولئك الذين ليس لديهم حساب Twitter أيضًا الاستماع إليه على الويب دون تسجيل الدخول، وعلى الرغم من أن المستمعين الذين ليس لديهم حساب لن يتمكنوا من المشاركة ، فإن الميزة ستمنح وصولاً أوسع للمضيفين.\

وقد تم إطلاق Spaces العام الماضي ، وهو يسمح للمستخدمين بإجراء محادثات صوتية في الوقت الفعلي. في السابق ، كانت الميزة تقتصر فقط على المستخدمين الذين لديهم 600 متابع أو أكثر ولكنها الآن متاحة للجميع.