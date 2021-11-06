شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على جميع النصائح الاحترافية عبر Excel؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر Ultimate 2022 Pivot Tables and Dashboard في حزمة Excel جميع النصائح الاحترافية لتحليل البيانات المتميز لأي مستخدم. ويمكن لأي شخص إدخال بعض الأرقام في جدول بيانات بدائي. هذا لا يعني أنك الآن بطريقة ما خبير Microsoft Excel. وبرنامج الأعمال موجودًا منذ عقود لأنه متعدد الاستخدامات، ولكن إذا لم تفهم بعض الأساسيات ، فستفقد القوة الحقيقية لبرنامج Excel.

وإذا لم تكن على دراية كاملة بالجداول المحورية ، والطريقة التي يستخرج بها مستخدمو Excel البيانات المهمة ويجمعونها للعرض من مجموعات بيانات أكبر بكثير ، فلن تحصل على Excel وفقا لموقع TheNEXTweb.

ومن خلال الدورات الدراسية في Ultimate 2022 Pivot Tables and Dashboard في حزمة Excel ، يمكن لأي شخص لديه اهتمام بالبيانات والتحليلات وعلوم البيانات أن يصبح لديه جداول محورية ويفهم كل الطرق التي تستخدمها هذه الوظيفة القوية يعمل لمستخدمي Excel.

تتضمن المجموعة ثلاث دورات ، مليئة بأكثر من 22 ساعة من التعلم يمكن أن يستغرقها حتى مستخدمي Pivot Table الجداول المحورية لأول مرة من الأساسيات وحتى النصائح والحيل ، فقط نخبة Excel يعرفون كيفية تحقيقها.

يبدأ كل شيء بـ Pivot Table for Beginners ، مقدمتك لهذه الطريقة التفاعلية لتلخيص كميات كبيرة من البيانات بسرعة. سيتعرف المستخدمون على كيفية عمل الجداول المحورية ، وكيفية إدخال مجموعات البيانات في تلك الجداول ، وحتى كيفية تنظيف بياناتك حتى تتمكن من الحصول على التحليل الصحيح والصحيح الذي تريده.

ويتصاعد التدريب باستخدام الجداول المحورية المتقدمة ، حيث يتعمق المتعلمون في وظيفة تحليل البيانات القوية هذه. من هذه الأساسيات الأصلية ، ترفع هذه الدورة التدريبية من مستوى التدريب لمنح المستخدمين فهمًا مدركًا لميزات مثل الفرز المتقدم وتقطيع الشرائح ، والجداول الزمنية والحقول المحسوبة والمخططات المحورية والتنسيق الشرطي والمزيد.

وتتيح لوحات المعلومات في Excel للمستخدمين نقل تصور البيانات إلى مستويات جديدة. تتيح هذه الدورة التدريبية المتعمقة للطلاب التعرف على بعض الصيغ الأساسية اللازمة لإنشاء لوحات معلومات في Excel والجداول المحورية والمخططات المحورية وعناصر تحكم النموذج وغيرها.

يوجه التدريب المستخدمين من خلال إنشاء لوحات معلومات المبيعات والموارد البشرية الخاصة بهم من خلال استخدام أدلة ثاقبة خطوة بخطوة.