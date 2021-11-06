واتساب يحضر مفاجأة كبيرة لمستخدميه.. لن يستغنوا عنها أبداً!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2021 7:20 مساءً

يبدو أن تطبيق واتساب يحضر مفاجأة سارة لمستخدميه، خاصة بعد العطل الأخير الذي ضرب التطبيق وجميع المنصات التابعة للفيس بوك، حيث تسبب هذا العطل بهجرة جماعية إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل تطبيق تليغرام، والذي زادت أعداد متابعيه بنحو 70 مليون مستخدم جديد خلال تلك الفترة.

ويتم العمل حالياً على اختبار خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بربط حسابهم بجهاز ثانٍ والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل من دون الحاجة لربطه بالهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت.

وهذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي تطبيق “واتساب”، بعد تفعيل آخر تحديثات التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو إس” أو “أندرويد”.

ومن أجل تشغيل هذه الميزة، والتي لا تزال في مرحلة الإصدار التجريبي، سيتم إلغاء ربط جميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بالجهاز الأساسي مرة أخرى. وبمجرد التفعيل سيتمكن المستخدم من الدردشة، بغض النظر عما إذا كان هاتفك الذكي الرئيسي متصلاً بالإنترنت أم لا. وستستمر الأجهزة المرتبطة في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي.

وتعتبر الخاصية مفيدة إذا فقد المستخدم هاتفه الذكي وفي احتياج إلى إبقاء اتصاله مع الأشخاص عبر التطبيق، أو إذا نفدت بطارية هاتفك الذكي لكنك بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

وستكون هناك قيود، لمستخدمي أجهزة “آي أو إس”، إذ لا يمكنهم حذف الرسائل والمحادثات من الجهاز الثاني.​