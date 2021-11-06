شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. لعبة FarmVille 3 أصبحت متوفرة الآن لمستخدمي أندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Zynga أن لعبة FarmVille 3 متاحة الآن لنظامي أندرويد وiOS، حيث يعد عنوان FarmVille الأخير بإحياء لعبة المزرعة الفريدة من نوعها مع شخصيات محببة وحيوانات محبوبة وميزات لعب فريدة من نوعها.

وترحب اللعبة الاجتماعية لمحاكاة الزراعة باللاعبيين القدامى وتحيي لاعبين جددًا، بينما يبنون منازلهم ويكملون التحديات، وستنضم ماري، بطلة اللعبة، إلى مجموعة جديدة من المساعدين ذوي الخلفيات والمهارات المتنوعة التي تهدف إلى مساعدة اللاعبين بعناصر جديدة في اللعبة، بما في ذلك المزارع الجديدة القابلة للتخصيص وتربية الحيوانات.

وفي FarmVille 3، يمكن للاعبين تبني ورعاية وتربية حيوانات الأطفال من أكثر من 150 سلالة، ويتم مكافأتهم بالسلع الزراعية، مثل الصوف والزبدة، على جهودهم، والأهم من ذلك، أن اللاعبين الذين يقومون بتنزيل اللعبة خلال الأسبوعين المقبلين سيحصلون على مجموعة أدوات بدء تشغيل خاصة مع ميزات تفاعلية للمساعدة في تخصيص مزارعهم ، مثل العناصر الزخرفية وصورة الملف الشخصي "Early Bird"، وتعد لعبة FarmVille 3مجانية، ولكنها تتضمن مجموعة كبيرة من عمليات الشراء داخل التطبيق.