شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو: نقص الرقائق يؤثر على تطوير الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نينتندو اليابانية إن النقص العالمي في الرقائق الذي أجبر الشركة على تقليص توقعات مبيعات جهاز Switch الذي تم ضربه، يضرب أيضًا تطوير الأجهزة، وقال كو شيوتا، المدير التنفيذي لشركة نينتندو، الذي يرأس فريق التطوير، في إفادة للمحللين: "إن وضع أشباه المواصلات له بعض التأثير على تطوير الأجهزة".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى استبدال المكونات وتعديل التصميمات لمحاولة تقليل التأثير"، وتأتي التعليقات بعد يوم من إعلان رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا أنه لا توجد علامة على تراجع النقص في الرقائق حيث خفضت نينتندو توقعاتها لمبيعات Switch للعام بأكمله.

وتعتمد الشركة التي تتخذ من كيوتو مقرًا لها بشكل كبير على أعمال وحدة التحكم الخاصة بها في وقت يقوم فيه منافسون مغرورون مثل Microsoft بتوسيع خدمات الاشتراك والألعاب السحابية.

ورفضت نينتندو التعليق على خطط أجهزة الجيل القادم لكنها أشارت إلى "نظام ألعاب متكامل برمجيات أجهزة تالية" في شرائح الشركة.