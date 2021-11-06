«القادم أسوأ!».. بيل جيتس يعود بتوقعات جديدة تثير الجدل.. ماذا سيحدث؟

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد الملياردير الأمريكي بيل جيتس للكشف عن توقعاته بشأن المستقبل القريب في العالم، قائلاً إن الأمر "سيكون أسوأ لاحقاً".

وبحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، قال بيل جيتس "سيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حالياً".

وأعرب الملياردير الأمريكي عن ثقته، بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة، موضحاً: "بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي".

وطالب جيتس منظمة الصحة العالمية بالنظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية، وكذلك القضاء على عواقبها.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أعرب جيتس عن أسفه لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء، لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب.