شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPad Mini الجديد قد يحصل على شاشة ProMotion 120 هرتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتحديث iPad Mini الخاص بها لعام 2021 منذ عدة أسابيع وذلك بعد سنوات من الترقب، ويتميز أحدث إصدار من أصغر جهاز iPad الآن بشاشة مقاس 8.3 بوصة مع حواف أنحف. ومع ذلك لاحظ بعض المستخدمين مشكلة "التمرير الهلامي" ، وهو مصطلح يشير إلى وقت تشغيل الجانب الأيمن من الشاشة بشكل أسرع من الجانب الأيسر في الوضع الرأسي وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كان رد شركة Apple على "التمرير الهلامي" هو أن التأثير كان سلوكًا طبيعيًا لشاشات LCD التي يتم تحديثها سطراً بسطر. يمكن لجهاز iPad Mini التالي حل هذه المشكلة من خلال الحصول على ترقية iPad Pro التي من شأنها رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز.

وفقًا لتقرير منFronTron ، تفكر Apple في إطلاق iPad Mini بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. اعتبارًا من الآن ، يأتي أحدث جهاز iPad Mini مزودًا بشاشة 60 هرتز. يمكن أن يتميز iPad Mini القادم بنفس الشاشة التي تستخدمها Apple على طرازات iPad Pro منذ عام 2017.

شاشات مكالمات Apple مع شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز ، وهي موجودة في سلسلة iPad Pro و iPhone 13 Pro و 13 Pro Max. في مراجعتنا لـ 13 Pro ، أشادنا بمعدل التحديث الأسرع لسلاسته واستجابته على الرغم من بعض المشكلات المتعلقة بعدم تحسين جميع تطبيقات الجهات الخارجية لذلك. بعد عام آخر من التطوير ، نتوقع أن تكون هذه مشكلة أقل.

من الجدير بالذكر أيضًا أن Apple تأخذ 120 هرتز يتضمن معدل تحديث متغير حيث ينخفض ​​إلى 10 هرتز عندما لا يحتاج المحتوى على الشاشة إلى معدل تحديث مرتفع - على سبيل المثال ، عند القراءة. يكتشف النظام تلقائيًا متى يحتاج إلى تطبيق معدل التحديث العالي. إذا كانت شركة Apple تفكر في إحضار تقنية ProMotion إلى iPad Mini ، فيمكننا أيضًا افتراض أن جهاز iPad Air التالي يمكنه الحصول على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضًا، ومع ذلك كل شيء مجرد تكهنات في هذه المرحلة.