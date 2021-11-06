شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق القمر الصناعي العلمي "جوانجمو" للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين قمرًا صناعيًا لعلوم الأرض إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي الشمالية، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القمر الصناعي المسمى جوانجمو أطلق بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش -6 في الساعة 10.19 صباحا (بتوقيت بكين) ودخل المدار المخطط له.

وقال مركز الإطلاق إن هذه هي الرحلة 395 لسلسلة صواريخ لونج مارش، فيما يعد القمر الصناعي (SDGSAT-1) ، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم ، أول قمر صناعي لعلوم الفضاء في العالم مخصص لخدمة جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

ويمكن للقمر الصناعي الذي يحتوي على ثلاث حمولات بصرية أن يوفر بيانات رصد فضائية لرصد وتقييم ودراسة التفاعل بين الإنسان والطبيعة والتنمية المستدامة ، بحسب الأكاديمية.