صدمة لمستثمري بيتكوين ونصيحة للاحتفاظ بـ”الإثيريوم”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية، السبت،تراجعا للعملة الأشهر بيتكوين بنسبة 1.67%، فيما قفز سعر عملة تشاين لينك 2.49%.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، السبت، بنسبة 0.42% لتصل إلى 2.73 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 112.28 مليار دولار.

وقال بنك ”جيه بي مورجان“ الأمريكي، إن مستثمري العملات المشفرة يجب أن يحتفظوا بـ“الإثيريوم“ بدلا من ”بيتكوين“ في الفترة الحالية لأنها لها استخدامات أكثر، ما اعتبر صدمة لمستثمري أكبر عملة مشفرة في العالم.

وفي تقرير نشره موقع ”إنسايدر“ الأمريكي الجمعة، رأى كبير اقتصاديي البنك نيكولاوس بانيجيرتزوجلو أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل مشكلة لعملة ”بيتكوين“، تمامًا كما يحدث مع الذهب في حال ارتفاع الفائدة.

في الوقت نفسه، استبعد خبراء ماليون أن يؤدي إطلاق صندوق متداول ثان لعقود مستقبلية لعملة بيتكوين إلى زيادة دخول رؤوس الأموال إلى هذه العملة بحد ذاته، لكن المحللين الاستراتيجيين في جي بي مورغان، نبهوا إلى أن وجود هذه الصناديق يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم أفضل من الذهب.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، صعدت بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر في العالم) 35%، بدعم قوي من ارتفاع معدلات التضخم عالميا وانخفاض الدولار وعمليات التحول التي شهدتها تسلا وأمازون وتويتر نحو سوق العملات الرقمية، ما يجعله الشهر الأفضل “للذهب الإلكتروني” خلال آخر 8 أشهر.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في أسعار “الذهب الإلكتروني” وخصوصا عملة بيتكوين التي من المتوقع لها أن تكسر حاجز 100 ألف دولار بل وأن تصل إلى 135 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم العالمية على أثر تداعيات جائحة كورونا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.45% ليصل إلى 61361.41 دولار، لتصل القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم لنحو 1.161 تريليون دولار، بحجم تداول بلغ 30.736 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

كما تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.41% لتسجل نحو 4502.19 دولار.

وقفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB صباح اليوم السبت بنسبة 4.74%، ليصل إلى 617.25 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 0.08% ليسجل 2.02 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP صباح السبت، بنسبة 2.26% ليصل إلى 1.17 دولار.

وهوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 2.73% ليصل إلى 51.52 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.61% ليصل إلى 0.2635 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاين لينك Chainlink LINK صباح اليوم السبت بنسبة 2.18% ليصل إلى 32.26 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.64% ليصل إلى 200.29 دولار.