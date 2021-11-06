شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أسترالية تكشف عن أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية لتقليل الانبعاثات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أسترالية عن أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية فى العالم، بهدف الوصول إلى عالم خال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصنعت الدراجة باستخدام مادة خفيفة الوزن، والتي تمكنها من التنقل لمسافات طويلة بدرجة كافية.

و​يتم تجهيز دراجة "لافو" بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%، وتتطلب حوالى 10 دقائق فقط للشحن، وتكفي لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترا، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ويحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.



الدراجة الجديدة التى تعمل بالطاقة الهيدروجينية

في سياق آخر، نفذت دراجة نارية طائرة قيد التطوير منذ عام 2017، مؤخرًا، رحلة تجريبية عامة لإثبات أنها تعمل حقًا، ووفقا لتقرير digital trend التقنى، تم تصميم وبناء الدراجة الهوائية Xturismo ذات المظهر المستقبلي من قبل شركة ALI اليابانية اليابانية، حلقت فوق مضمار سباق بالقرب من طوكيو، مع أعضاء من وسائل الإعلام والضيوف الآخرين.

وبينما يدعى مبتكرو Xturismo أن بإمكان Xturismo الوصول إلى سرعات تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) والطيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة في كل مرة، كانت رحلة العرض الأخيرة شأناً حذرًا إلى حد ما، حيث كان الطيار يطير ببطء على طول المسار وأداء زوجين 180 درجة تدور بالقرب من الأرض.

كما يتم تشغيل الطائرة ذات المقعد الواحد التي يبلغ وزنها 660 رطلاً (300 كجم) بواسطة ست مجموعات من المراوح ومحرك احتراق داخلى بدت مستقرة بدرجة كافية خلال رحلتها القصيرة، على الرغم من أننا نرغب في رؤية عدد قليل من المناورات وسرعة أكبر قليلاً، وتحدث فى الحدث التوضيحي، الرئيس التنفيذي لشركة ALI Technologies ، دايسوكي كاتانو، تحدث بطموح عن رؤية الشركة للآلة، قائلاً: "نود أن نقترح أسلوب حياة جديدًا مع هذة السيارة العائمة".

ومن المقرر أن يتم طرح الدراجة الهوائية للبيع العام المقبل مقابل حوالي 680 ألف دولار، حيث تخطط الشركة مبدئيًا لمجموعة محدودة من 200 وحدة، ولكن قبل أن تصل إلى السماء في مكان عام، سيتعين على المنظمين المحليين إعطاء الضوء الأخضر لهذه الأداة الغريبة - لذلك لا تتوقع رؤيتها وهي تحلق فوق شيبويا كروسينج في طوكيو أو جبل فوجي في أي وقت قريب.