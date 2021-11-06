شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ألفابت" تطلق شركة جديدة لاكتشاف الأدوية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Alphabet، الشركة الأم لجوجل، شركة جديدة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، حيث ستستفيد الشركة الجديدة، المسماة Isomorphic Laboratories، من نجاح DeepMind، وهي شركة تابعة أخرى لشركة Alphabet تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتين مباشرةً من تسلسل الأحماض الأمينية.

وقال ديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind في منشور له: "يسعدني الإعلان عن إنشاء شركة Alphabet الجديدة - Isomorphic Labs - وهي مشروع تجاري مهمته إعادة تخيل عملية اكتشاف الأدوية بالكامل من الألف إلى الياء من خلال نهج الذكاء الاصطناعي أولاً، وفي النهاية، لنمذجة و فهم بعض الآليات الأساسية للحياة "، وسيعمل "هاسابيس" أيضًا كمدير تنفيذي لشركة Isomorphic خلال المرحلة الأولية، لكن الشركتين ستبقى منفصلة وستتعاون عند الاقتضاء.

وستعمل مختبرات Isomorphic التي تتخذ من لندن مقراً لها على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي - في مجال البحوث البيولوجية والطبية، وقال هاسابيس "... قد يكون هناك هيكل أساسي مشترك بين علم الأحياء وعلم المعلومات - رسم خرائط متماثل بين الاثنين - ومن هنا جاء اسم الشركة".

وتهدف الشركة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف الأدوية، وفي النهاية، إيجاد علاجات لبعض الأمراض الأكثر فتكًا بالبشرية، حيث قال :"لقد أبرز الوباء العمل الحيوي الذي يقوم به العلماء والأطباء اللامعين كل يوم لفهم الأمراض ومكافحتها. ونعتقد أن الاستخدام الأساسي للطرق الحاسوبية المتطورة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العلماء في الارتقاء بعملهم إلى المستوى التالي، و تسريع عملية اكتشاف الدواء بشكل كبير ".