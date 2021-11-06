تويتر يوقف خاصية “الموضوعات الرائجة” في إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن وقف خاصية الموضوعات الرائجة في إثيوبيا التي تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي.

وفي بيان له، قال “تويتر”: “التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا”.

وأضاف: “بالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدي، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا”.

وتأتي خطوة تويتر بعد يوم من حذف فيسبوك منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا. دعا فيه المواطنين إلى حمل السلاح، و”منع وصد ودفن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية”، بحسب قوله.

وعلق متحدث باسم فيسبوك لشبكة بي بي سي البريطانية قائلا: “علمنا بمنشور لرئيس وزراء إثيوبيا وأزلناه لانتهاكه سياساتنا ضد التحريض على العنف ودعمه”.

وكانت تسع جماعات إثيوبية متمردة، أعلنت من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، الجمعة أنها شكّلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، وتعهدت مواصلة القتال، في رفض واضح للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.