شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف حساب Tinder أو إخفائه مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما قد تستخدم تطبيق المواعدة Tinder لفترة من الوقت، إلا أنه لا يرغب معظم الأشخاص عمومًا في الاعتماد على التطبيق إلى الأبد خاصة بعد العثور على تطابق وتحوله لارتباط، وبالتالي لم تعد ترغب في تلقي الإعجابات والرسائل من أشخاص آخرين، لذلك إذا كنت مستعدًا للتوقف عن استخدام Tinder، فهناك طريقتان لفعل ذلك، إما إخفاء ملف التعريف الخاص بك مؤقتًا من قسم اكتشاف التطبيق، أو حذف حسابك نهائيًا.



كيفية إخفاء حساب Tinder مؤقتًا كيفية إخفاء حساب Tinder مؤقتًا من السهل إخفاء حسابك من قسم اكتشاف Tinder لمنع التطابقات المحتملة من رؤية ملفك الشخصي، وبهذه الطريقة، سيبقى حسابك نشطًا في حالة رغبتك في إعادة تنشيطه مرة أخرى في وقت ما في المستقبل.

1. ابدأ تطبيق Tinder واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار iOS، وأسفل يمين Android.

2. في صفحة ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق الإعدادات.

3. في قسم الاكتشاف، قم بإيقاف تشغيل إظهار على Tinder عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.





كيفية حذف حساب Tinder إذا كنت متأكدًا من أنك لن ترغب في استخدام حسابك أو الدردشة مع أي مطابقات قمت بها داخل تطبيق Tinder، فيمكنك حذف حسابك نهائيًا، والذي سيؤدي أيضًا إلى إزالة جميع التطابقات والدردشات التي قمت بتخزينها في التطبيق.

1. ابدأ تطبيق Tinder واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار iOS، وأسفل يمين Android.

2. في صفحة ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق الإعدادات.

3. في أسفل الصفحة، اضغط فوق حذف الحساب.

4. في صفحة "إيقاف حسابي مؤقتًا"، سيتم إعطاؤك خيارًا لإيقاف حسابك مؤقتًا بدلاً من حذفه، اضغط على حذف حسابي.

5. قم بتأكيد رغبتك في حذف الحساب مرة أخرى، وسيسألك Tinder أيضًا عن سبب حذف حسابك، والذي يمكنك الرد عليه أو تخطيه.