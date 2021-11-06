شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف حساب Tinder أو إخفائه مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر
كيفية إخفاء حساب Tinder مؤقتًا
من السهل إخفاء حسابك من قسم اكتشاف Tinder لمنع التطابقات المحتملة من رؤية ملفك الشخصي، وبهذه الطريقة، سيبقى حسابك نشطًا في حالة رغبتك في إعادة تنشيطه مرة أخرى في وقت ما في المستقبل.
1. ابدأ تطبيق Tinder واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار iOS، وأسفل يمين Android.
2. في صفحة ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق الإعدادات.
3. في قسم الاكتشاف، قم بإيقاف تشغيل إظهار على Tinder عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.
كيفية حذف حساب Tinder إذا كنت متأكدًا من أنك لن ترغب في استخدام حسابك أو الدردشة مع أي مطابقات قمت بها داخل تطبيق Tinder، فيمكنك حذف حسابك نهائيًا، والذي سيؤدي أيضًا إلى إزالة جميع التطابقات والدردشات التي قمت بتخزينها في التطبيق.
1. ابدأ تطبيق Tinder واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يسار iOS، وأسفل يمين Android.
2. في صفحة ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق الإعدادات.
3. في أسفل الصفحة، اضغط فوق حذف الحساب.
4. في صفحة "إيقاف حسابي مؤقتًا"، سيتم إعطاؤك خيارًا لإيقاف حسابك مؤقتًا بدلاً من حذفه، اضغط على حذف حسابي.
5. قم بتأكيد رغبتك في حذف الحساب مرة أخرى، وسيسألك Tinder أيضًا عن سبب حذف حسابك، والذي يمكنك الرد عليه أو تخطيه.