شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامة تحذير تشير إلى أن كاميرا أيفون تراقبك وتتجسس عليك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى جهاز iPhone الخاص بك على علامة تحذير سهلة الاستخدام تكشف ما إذا كان التطبيق يستخدم الكاميرا الخاصة بك، كما إنها أداة رائعة لأى شخص قلق من أن التطبيقات قد تتجسس عليهم، وفقا لتقرير the sun التقنى .

ويحتوي جهاز iPhone الخاص بك على كاميرا في الأمام والخلف، لذا فإن الخصوصية مهمة، وإذا كانت التطبيقات تنشط الكاميرا خلسة، فسيكون ذلك انتهاكًا كبيرًا للخصوصية.

ولحسن الحظ، قامت Apple ببناء نظام تنبيه ملون لإعلامك بمثل هذه الخدع ، ويمكن لنظام النقاط الخضراء والبرتقالية المفيدة على iPhone تنبيهك عند تنشيط الميكروفون أو الكاميرا، لذلك إذا حدث أن أي تطبيق يسجلك ، فستعرف ذلك.

وتمت إضافة هذه الميزة إلى iPhone في تحديث iOS 14 ولكن ربما لم تلاحظها من قبل ، وتظهر نقطة خضراء صغيرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرا، وحاول الضغط فوق تطبيق الكاميرا وسترى النقطة الخضراء المتبثقة، كما سيظهر باللون البرتقالى إذا تم تنشيط الميكروفون.

ملاحظات صفحة دعم Apple : ويظهر هذا المؤشر كمربع برتقالى إذا كان إعداد التمايز بدون لون قيد التشغيل، ومن خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون.

وإذا كنت تشك في حدوث شىء ما، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات

ويمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا ،

وعلى سبيل المثال وإذا كنت قلقًا حقًا، فيمكنك حذف التطبيق تمامًا، وتذكر التأكد من تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 14 على الأقل قبل محاولة استخدام الميزة

وإذا قمت بالتحديث مؤخرًا، فمن المحتمل أنك تستخدم iOS 15 - وهو أفضل ، وللتحقق انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وابحث عن الإصدار، وفى حالة توفر تحديث ، يجب تنزيله وتثبيته للحصول على أحدث وسائل الحماية الأمنية.