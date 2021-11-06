شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Apple Fitness+ متاحة الآن فى 15 دولة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أن خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness + A متاحة الآن في 15 دولة جديدة، حيث يتوفر Fitness + حاليًا في أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لكنها الآن متوفرة في 15 دولة جديدة وهي إضافة النمسا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك والبرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.

وستتوفر Fitness + باللغة الإنجليزية، مع ترجمة باللغة البرتغالية البرازيلية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية والإسبانية، وقالت الشركة :"لقد أنشأنا Fitness + حتى يحصل كل شخص على مكان يشعر فيه بالإلهام والتحفيز، بغض النظر عن مكان وجوده في رحلة اللياقة البدنية، نحن متحمسون جدًا لأن نكون متاحين لملايين الأشخاص الآخرين حيث نوفر Fitness + في 15 دولة جديدة الأسبوع المقبل".

وفي كل من الأسواق الجديدة والقائمة، ستتوفر Fitness + باللغة الإنجليزية، مع ترجمة باللغة البرتغالية البرازيلية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية والإسبانية، وقد تم تصميم Fitness + للعمل مع Apple Watch، لتوفير التدريبات التي يمكن إجراؤها على iPhone أو iPad أو Apple TV، مع Apple Watch لتتبع تقدم اللياقة.

ولاستخدام Fitness +، يجب أن يكون لدى الشخص iPhone 6s أو أحدث محدثًا إلى iOS 14.3 و Apple Watch Series 3 أو أحدث محدثًا إلى watchOS 7.2، كما أنه يعمل مع Apple TV HD أو Apple TV 4K المحدث إلى tvOS 14.3 أو iPad Air 2 أو إصدار أحدث يعمل بنظام iPadOS 14.3 ومثبت عليه تطبيق Fitness +.